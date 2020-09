Mea culpa. Mason Greenwood dio a conocer su arrepentimiento al romper los protocolos sanitarios y meter a dos chicas a la concentración de la Selección de Inglaterra que se encuentra disputando una nueva edición de la UEFA Nations League.

“Habiendo tenido ahora la oportunidad de reflexionar sobre lo sucedido, solo puedo disculparme con todos por la vergüenza que he causado. Fue una irresponsabilidad de mi parte romper los protocolos COVID-19 que están vigentes para proteger a los jugadores, al personal y al público”, sostuvo el jugador de Manchester United en un comunicado emitido por su club.

Mason Greenwood es consciente de que puede haber perdido una gran oportunidad en la Selección de Inglaterra, a la que llegó a sus 18 años por pedido expreso del estratega inglés.

“En particular, quiero disculparme con Gareth Southgate, por defraudarlo, cuando había demostrado una gran confianza en mí. Jugar para Inglaterra fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida y yo solo tengo la culpa de este gran error. Prometo a mi familia, a los aficionados, al Manchester United ya Inglaterra que esta es una lección de la que aprenderé”, finalizó Greenwood.

Rompieron el protocolo y fueron desconvocados

Phil Foden y Mason Greenwood fueron sorprendidos metiendo chicas a la concentración de la Selección de Inglaterra tras el duelo que sostuvieron con Islandia (con victoria de los ingleses por la mínima diferencia) por la UEFA Nations League. Esto ocasionó que Gareth Southgate tome la decisión de desconvocarlos y mandarlos a casa antes de tiempo.

“Desafortunadamente me enteré de que dos chicos han violado las directrices de la burbuja (destinada a aislar el grupo como protección contra el COVID-19). Rápidamente hemos decidido que no podían tener contacto con el resto del grupo, que no irían al entrenamiento y que tenían que volver a Inglaterra de manera separada”, explicó el entrenador inglés, visiblemente decepcionado.

