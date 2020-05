Es un triángulo del que difícilmente alguno de ellos podrá escapar algún día. Para bien o para mal, sus vidas se entrelazaron y más allá del ‘fuego cruzado’ que existe entre ellos, Maxi López tiene razones importantes para seguir de cerca a Mauro Icardi y Wanda Nara: sus hijos.

El hoy atacante del FC Crotone de la Serie B italiana ofreció una entrevista con FOX Sports, en la que explicó sus motivos para descartar regresar al fútbol argentino, para ser más exactos a River Plate, como se había especulado.

“Mientras ellos estén por acá, yo voy a quedarme por acá. Eso no quiere decir que a ellos en algún momento no les toque vivir en Argentina, me moveré en base a ellos”, dijo López.

Y agregó: "Yo creo que me voy a quedar en Italia, el otro día lo charlaba con mi vieja, y le decía que con el hecho de que mis enanos estén acá, me toca volver a la Argentina solo de vacaciones".

La pareja Icardi-Nara se encuentran actualmente en Italia, donde pasaron la cuarentena por el coronavirus. El delantero juega cedido en el PSG.

Su nueva pareja

Hoy, Maxi está en pareja con Daniela Christiansson, una mujer sueca que siempre despertó muchísimos elogios en las redes sociales. En diálogo con 90 Minutos, López opinó sobre esto: "Hice un buen cambio".

Maxi López debutó en River, luego pasó al FC Barcelona, también estuvo en Rusia, el Gremio de Brasil, por el AC Milan y muchos otros equipos hasta llegar a la Serie B.

