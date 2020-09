En el Real Madrid no quieren saber nada de fichajes esta temporada, y no solo porque buscan aliviar la economía del club, golpeada por la crisis del coronavirus, sino también porque quieren centrar toda su atención en conseguir el traspaso de Kylian Mbappé para el siguiente curso. Y Florentino Pérez ya sabría lo que tendría que desembolsar si quiere al atacante galo, en caso éste no renueve con el PSG.

De acuerdo a información del diario 'L'Équipe', el fichaje de Mbappé podría costarle al conjunto blanco el sorpresivo monto de 100 millones de euros. Una cifra aparentemente insuficiente y hasta contradictoria tomando en cuenta cómo está el mercado de fichajes en la actualidad.

Pero este monto tendría una razón. El francés acaba contrato con el cuadro parisino en junio de 2022, y buscaría traspasarlo un año antes, en el 2021, pues de lo contrario se arriesga a que su estrella se marcha sin dejar ni un euro en las arcas del club.

Todo esto, desde luego, partiendo también de la información que adelantó la semana pasada ‘The Times’, que aseguró que Mbappé ya habría comunicado al PSG que no seguiría la otra próxima temporada en el cuadro francés.

El jugador gana 16 millones de euros, por lo que espera que su futuro club esté en la capacidad de seducirlo con un salario mayor a los 20 millones.

Barcelona también lo tiene en agenda

El aviso de Kylian Mbappé al PSG, de marcharse del club parisino al final de la temporada, ha puesto en alerta a los principales equipos de Europa que sueñan desde hace años con el delantero galo. Y si bien el más interesado, al menos públicamente, ha sido el Real Madrid, su clásico rival también estaría apuntándose por el atacante con miras a la próxima temporada en la que, muy probablemente, no esté Lionel Messi.

Según informa el ‘Sunday Times’, el Barça podría lanzarse por Mbappé en caso de que Leo Messi no continúe en el club la próxima temporada, una vez finalice su contrato como azulgrana.

