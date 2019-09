Problemas para el 'Tata': las bajas de México para enfrentar a Argentina en Texas

México pasó por encima a Estados Unidos con un claro 3-0 y demostró que el 'Tata' Martino ha encajado muy bien en el equipo. Ahora tendrá un nuevo reto enfrentando al Argentina de Lionel Scaloni que, si bien es cierto, no cuenta con su máxima estrella, no será nada fácil, peor aun ahora que se conoce que no tendrá al equipo completo.

Y es que las bajas de futbolistas importantes como Rodolfo Pizarro y Andrés Guardado serán uno de los principales problemas para armar la alineación inicial.

El capitán de la selección mexicana, Martino explicó que dejará la concentración del equipo nacional debido a un asunto familiar, pues se adelantó el parto de su esposa para el día lunes y para el estratega argentina es importante que los futbolistas estén presentes en momentos tan relevantes.

Rodolfo Pizarro, por su parte, fue operado debido a un problema en el apéndice. El futbolista de Rayados de Monterrey fue baja para el partido contra Estados Unidos de último momento por esa situación.

Los primeros informes decían que había presentado un dolor abdominal agudo severo, por que lo atendieron de urgencia en un hospital de Nueva Jersey. Martino explicó que el mediocampista no sería considerado para el próximo juego el cual tenía previsto que iniciara como titular.

Luis "Chaca" Rodríguez, de Tigres, y César Montes, de Rayados, también serán baja para el encuentro de este martes debido a que ambos habían pasado por periodos de lesión y no habían logrado recuperarse. No obstante, se reportó que entrenarán el sábado con el grupo y se separarán de la concentración a más tardar el lunes.

► ¡No la vio venir! "Sergio Ramos es de los mejores del mundo, pero también un poco bruto"



► No podía faltar él: Cristiano Ronaldo puso el 3-1 tras pase de Bernardo Silva en el Portugal vs. Serbia [VIDEO]



► Barcelona preguntó por Mbappé y el PSG lo dejó boquiabierto: Real Madrid ya lo tiene 'separado' para 2020



► ¡Una pesadilla! Campeón del mundo con España 'amenaza' con su posible retiro antes del Mundial Qatar 2022