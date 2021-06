México vs. Costa Rica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf en el Estadio Empower Field at Mile High en la localidad de Denver, Estados Unidos. El cotejo se disputará este jueves 3 de junio y arrancará desde 9:00 p.m. (horario peruano y mexicano). Sigue la transmisión STREAMING HD LIVE OFICIAL vía TUDN y Canal 5 para toda América Latina, así como también el MINUTO A MINUTO y todas las incidencias del partido por Depor.com.

El ‘Tri’, quien venció recientemente a Islandia, tuvo algunos minutos de preparación para lo que será este reinicio competitivo por el pase a la final de la Liga de Nacionales de la CONCACAF. Costa Rica, por su lado, no ha vuelto a tener ningún enfrentamiento desde la derrota ante el seleccionado mexicano el 30 de marzo del presente año.

México vs. Costa Rica: horarios en todo el mundo

México: 21:00 horas

Costa Rica: 20:00 horas

Argentina: 23:00 horas

España: 04:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Chile: 22:00 horas

Estados Unidos: 22:00 ET / 19:00 PT

Venezuela: 22:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Perú: 21:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Ambos elencos se han enfrentado en 55 oportunidades. Los centroamericanos solo cuentan con 6 victorias, 18 empates y 31 derrotas frente a los mexicanos. Eso sí, las veces que más se enfrentaron fueron en amistosos internaciones, seguido por Eliminatorias de la Concacaf, Copa Oro y Concacaf Championship. En esta ocasión, se disputará el duelo por la Liga de Naciones Concacaf.

El mayor triunfo del ‘Tri’ fue en 1975, donde apabullaron por 7-0 a los ‘Ticos’ en un partido amistoso. Asimismo, solo se han enfrentado una vez en una Copa América, terminando en en empate. El mayor goleador de este enfrentamiento es Héctor Hernández, quien suma seis goles.

El resultado más repetido entre ellos es de 2-0 a favor de México, lo cual se dio en 9 ocasiones. El duelo por la Liga de Naciones Concacaf está programado para iniciar a las 9:00 p.m. (hora peruana y mexicana).

México vs. Costa Rica: ¿dónde puedo ver el encuentro?

México vs. Costa Rica se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de TUDN y Canal 5 para todos los países de América. Para Estados Unidos, el cotejo irá vía Univisión. Asimismo, no te pierdas el MINUTO A MINUTO y todas las incidencias del partido por Depor.com.

México vs. Costa Rica: ¿dónde se jugará el encuentro?

