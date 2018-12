La batalla más importante. Michael Robinson, exfutbolista británico y actual comentarista deportivo de un programa en España, dio a conocer en el programa 'La Ventana' de la Cadena Ser que sufre de cáncer con metástasis en un estado muy avanzado como para poder recibir terapia. Ante esto, el mundo del fútbol no se hizo esperar y le dio su apoyo.

"Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", confesó Robinson en una entrevista, en la que también ha bromeado sobre los 'efectos secundarios' del tratamiento: "He preguntado si los efectos secundarios serán que empezaré a pronunciar bien las erres, pero me han dicho que no".

En buenas manos. Tal y como pudo conocer el medio español 'Marca', la enfermedad que pone aprueba la valentía de este crack del pasado presenta un bajo porcentaje en cuanto a las consecuencias de los efectos secundarios graves.

"Hay un pequeño porcentaje de pacientes en los que el sistema inmune se sobreexcita por el tratamiento y eso puede derivar en alguna enfermedad autoinmune, pero son menores y cuando ocurren los sabemos detectar y tratar bien", contó uno de los médicos del exjugador de Liverpool y Manchester City.

"Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban 'You'll never walk alone'. ¡¡Miles de gracias!!", fueron las palabras de agradecimiento de Michael Robinson.