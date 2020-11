El mal arranque que ha tenido la Selección Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022 ha provocado que el puesto de entrenador que hoy ocupa Carlos Queiroz esté en observación. De hecho, desde Portugal, el diario Record aseguró que su salida está decidida y que solo falta llegar un acuerdo entre las ambas para que se haga un comunicado oficial.

Aún sin información que evidencie el alejamiento del portugués del seleccionado colombiano, han empezado a sonar nombres de los posibles reemplazantes. Uno de ellos es Miguel Ángel Russo, actualmente al mando de Boca Juniors del peruano Carlos Zambrano.

Sobre el tema, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, habló en diálogo con Sportia de TyC Sports y admitió que desde la Federación Colombiana de Fútbol “ha habido un apetito” por contar con Russo, quien tuvo un buen paso por los ‘Embajadores’.

“Sobre Russo hemos hablado en muchas oportunidades y no es necesario que me estén llamando ahora para preguntarme porque lo conocen muy bien, y siempre sobre él ha habido un apetito interesante de la Federación Colombiana de Fútbol. No es la primera vez que lo tienen en el radar”, indicó Camacho.

“Russo es una persona a la que quieren mucho en Colombia, es una persona muy respetada que tuvo una excelente relación con la hinchada, con los medios de comunicación y obviamente, resultados deportivos muy importantes. Entonces, es una persona que está en capacidad de ser un excelente candidato”, añadió Camacho, quien conoce muy bien al técnico argentino.

Tras golear 3-0 a Venezuela en el inicio de las Eliminatorias, Colombia empató 2-2 con Chile en la segunda jornada y en sus dos recientes presentaciones, los cafeteros perdieron 3-0 ante Uruguay en Barranquilla y fueron goleados 6-1 por Ecuador en Quito. La caída frente al conjunto de Gustavo Alfaro fue la gota que rebalsó el vaso para los directivos.





