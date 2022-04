Las informaciones sobre la muerte de Mino Raiola son “fake news”, según informaron desde la propia agencia del representante neerlandés a la agencia de noticias AFP el jueves, después de que varios medios italianos anunciaran que el super agente del fútbol había fallecido a los 54 años. Y después de que el propio agente publicará un tuit sobre su estado de salud.

Preguntados por AFP sobre las veracidad de la información, la agencia de Raiola dijo: “Mino no está muerto, las historias son fake news”. La agencia no revelará el paradero de Raiola o si está o no enfermo.

Mino Raiola, entre cuyos clientes están Eerling Haaland, Paul Pogba o Zlatan Ibrahimovic, entre otros, es uno de los agentes más importantes dentro del fútbol y uno de los personajes más controvertidos.

El mediático representante ha sido acusado de inflar los salarios de los jugadores a niveles insostenibles y se ha visto envuelto en la controversia sobre comisiones hechas en fichajes.

“Es la segunda vez en cuatro meses”

Ante las noticias sobre su muerte, el propio agente de futbolistas dejó un mensaje en redes sociales, en la que actualiza su estado de salud y carga contra la prensa italiana.

“Estado de salud actual para aquellos que se preocupan: enfadado. Me han matado dos veces en cuatro meses. También parecen capaces de resucitar”, publicó Raiola en su Twitter personal.

Antes, su mano derecha José Fortes Rodríguez y el doctor a cargo del Hospital en Milán donde estaría ingresado el agente desmintieron la noticia.

“Acabo de recibir un mensaje de la fuente correcta de que Mino Raiola no ha muerto. Hay preocupación por su salud, pero el anuncio en varios medios de que ha muerto es incorrecto”, dijo Fortes.

Luego, Alberto Zangrillo, jefe de la Unidad de Anestesia y Cuidados Intensivos del Hospital de San Raffaele de Milán se pronunció. “Está luchando, pero sigue vivo. Estamos indignados por los que están especulando con su vida”.





