No está muerto. La prensa italiana informó este jueves que el mediático agente de futbolistas Mino Raiola había fallecido a los 54 años de edad, producto de su grave estado de salud. Sin embargo, su mano derecha José Fortes Rodríguez y el doctor a cargo del Hospital en Milán donde se encuentra ingresado el agente desmintieron la noticia. Y la confirmación llegó después desde las redes sociales del propio empresario.

“Estado de salud actual para aquellos que se preocupan: enfadado. Me han matado dos veces en cuatro meses. También parecen capaces de resucitar”, ha publicado Raiola en su Twitter personal.

(Foto: Twitter Mino Raiola)

Incluso, el propio Real Madrid había sido uno de los primeros en pronunciarse en redes sociales con respecto a las primeras noticias sobre Mino Raiola.

“El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente en fallecimiento de Mino Raiola y queren expresar sus condolencias, su cariño y su afecto a todos sus familiares y a todos sus seres queridos”, publicaba el conjunto blanco en su cuenta de Twitter. No obstante, minutos más tarde, el tuit fue eliminado.

Más temprano, desde Italia habían informado que el agente de Pogba, Haaland o Ibrahimovich había fallecido; sin embargo, José Fortes Rodríguez, mano derecha del agente, desmintió la noticia: “Acabo de recibir un mensaje de la fuente correcta de que Mino Raiola no ha muerto. Hay preocupación por su salud, pero el anuncio en varios medios de que ha muerto es incorrecto”.

Y más tarde, Alberto Zangrillo, jefe de la Unidad de Anestesia y Cuidados Intensivos del Hospital de San Raffaele de Milán se pronunció. “Está luchando, pero sigue vivo. Estamos indignados por los que están especulando con su vida”.

La historia de Raiola, de lavar platos a poderoso agente

Raiola llegó a Países Bajos desde el sur de Italia. Su padre, que había sido mecánico en Salerno, abrió una pizzería en Haarlem a la que llamó ‘Napoli’. Raiola trabajó ahí desde pequeño limpiando, haciendo de camarero e, incluso, preparando las pizzas.

“Mi padre trabajaba 18 ó 20 horas al día. Con 11 ó 12 años me fui a trabajar con él para llegar a conocerlo. Él estaba en la cocina, así que… ¿qué podía hacer? Podía lavar los platos. Todavía me gusta lavar los platos. Me da una especie de paz limpiar cosas, ves el resultado inmediato de tu trabajo”, contó hace algún tiempo a Financial Times, recordando su infancia en Países Bajos, lugar donde radicó con su familia tras su nacimiento en Italia.

Años después se dedicó a estudiar derecho, después de que su sueño de ser futbolista haya quedado totalmente descartado. Aunque su pasión por el fútbol nunca quedó totalmente de lado. Su capacidad para hablar varios idiomas lo llevó a tener su primera participación en una gran transferencia.

Corría el año 1993 y Dennis Bergkamp era uno de los jugadores más solicitados en el mercado. Inter de Milan había puesto su mira en el neerlandés y su agente Robert Jansen empezó la negociación. Fue ahí que la figura de Raiola fue determinante para cerrar el fichaje, ya que hablaba perfectamente el italiano.

De inmediato, Mino Raiola logró posicionarse como uno del representantes más influyentes para realizar negocios entre los equipos de la Eredivisie y Serie A. Fue así como llegó a conocer a Zlatan Ibrahimovic, a quien lo llevó del Ajax a la Juventus en la temporada 2004-2005. Y desde entonces se confirmó como uno de los grandes agentes del mundo del fútbol.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO