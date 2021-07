¿Cómo y donde ver Inglaterra - Dinamarca en directo online? Británicos y nórdicos se enfrentarán por la semifinal de la Eurocopa 2020, este miércoles 7 de julio desde las 14:00 horas en el estadio de Wembley. El duelo será transmitido vía DirecTV Sports, y aquí te mostraremos los links para que puedas ver este partido de fútbol en vivo online y vía streaming. Recuerda también que Depor transmitirá el minuto a minuto desde su página web.

Inglaterra de Harry Kane recibe el miércoles en su templo londinense de Wembley, con el respaldo de su hinchada, a la sorprendente Dinamarca, en una segunda semifinal de la Eurocopa 2020 en la que los locales parecen claros favoritos.

La selección de los ‘Three Lions’, que nunca se ha coronado campeona la Eurocopa, ha podido ir avanzando en el torneo sin grandes sobresaltos, hasta llegar a esta semana decisiva, en la que tanto las semifinales como la final del domingo 11 tienen lugar en Wembley. Para ello se ha apoyado en una gran defensa, sin recibir ningún gol, y en un ataque eficaz, con Raheem Sterling y Kane como cómplices.

“Hemos vencido tantas maldiciones y barreras psicológicas que siento que el grupo afronta esto como el siguiente reto a cumplir”, confió Gareth Southgate, seleccionador de un equipo con la confianza reforzada por su liderato en el grupo de la primera fase y luego las victorias en octavos ante Alemania (2-0) y frente a Ucrania (4-0) en cuartos.

Tras el golpe anímico y el enorme susto del paro cardíaco sufrido en pleno partido por Christian Eriksen en el inicio del torneo, Dinamarca se repuso a dos derrotas iniciales y ha ido de menos a más en la competición. El décimo equipo en el ranking mundial superó en octavos a Gales (4-0) y en cuartos a la República Checa (2-1).

“Nunca olvidamos de dónde venimos. Vamos a continuar siendo humildes, no es un problema para mis jugadores mantener los pies en el suelo”, afirmó el seleccionador danés, Kasper Hjulmand, que ha transformado a un equipo ultradefensivo en una máquina de goles.

En octubre, Dinamarca ya pudo ganar 1-0 a Inglaterra en Wembley, en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA, con un gol de penal de Eriksen. Casi nueve meses más tarde, el número 10 del Inter de Milán no estará en el césped, pero sus compañeros tienen una mentalidad de acero y recursos más que suficientes para dar la sorpresa.

¿Cómo ver el Dinamarca - Inglaterra en directo vía DirecTV Sports?

Para empezar, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV GO o ingresa a ella desde tu computador, y listo. Ya puedes disfrutar los canales de tu plan: HBO GO, FOX APP, TNT GO, Space GO, DIRECTV Sports, ESPN Play.

Después de descargar DIRECTV GO podrás usarla en tu tablet o smartphone. Para hacerlo, busca el ícono en pantalla e ingresa en la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, en la página inicial, encontrarás todas las noticias del mundo del deporte. Podrás tener más información tan sólo tocándolas.

¿A qué hora juegan Inglaterra - Dinamarca por la Eurocopa?

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Horarios y canales de TV que transmitirán el Inglaterra - Dinamarca

La Eurocopa 2020 se transmitirá en distintas partes del mundo, e incluso se podrá seguir en diferentes lugares de América. La edición 16 del torneo de la UEFA inició el viernes 11 de junio y terminará el 11 de julio.

Uruguay: DirecTV Sports y DirecTV GO

Brasil: Fox Sports 1, Fox Sports App

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports y DirecTV Sports

Paraguay: sin TV confirmada

Chile: DirecTV Sports y TNT Sports

Bolivia: Tigo Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports, Win Sports, Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: TC Televisión y ECDF YouTube

Perú: DirecTV Sports, DirecTV GO y América TV

México: Sky Sports

Estados Unidos: TUDN, Fox Sports App

Inglaterra - Dinamarca: datos y estadísticas del partido por Eurocopa

Mientras que Inglaterra se convirtió en la primera selección en mantener la portería a cero en sus cinco primeros partidos de la Eurocopa, arrollando a Ucrania por 0-4 en los cuartos de final, Dinamarca se recuperó de las derrotas en sus dos primeros partidos para ganar sus tres últimos y llegar a las semifinales con una victoria por la mínima (1-2) contra la República Checa en Bakú.

Esta es la tercera semifinal de Inglaterra en la Eurocopa y la primera desde que perdió en los penaltis contra Alemania en 1996, también en Wembley. Dinamarca tiene que remontarse a 1992 para la más reciente de sus tres participaciones en semifinales. Ese año venció a Holanda, también en la tanda de penaltis, en su camino hacia el título.

La victoria convertiría a Inglaterra en el decimotercer país que llega a una final de la Eurocopa, y en el primer debutante desde Grecia y Portugal en 2004.

Dinamarca sólo ha ganado cuatro de sus 21 partidos oficiales contra Inglaterra, frente a las 12 victorias inglesas, aunque los daneses se impusieron en el más reciente. Un penalti transformado por Christian Eriksen en el minuto 35 dio a los daneses el triunfo por 0-1 en Wembley en la UEFA Nations League el 14 de octubre de 2020, un partido en el que el inglés Harry Maguire fue expulsado justo antes del gol y el debutante Reece James tras el pitido final. Ese fue el encuentro número 100 de Eriksen y Simon Kjær con la selección danesa.

Inglaterra - Dinamarca: posibles formaciones

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Sancho/Saka, Mount, Sterling; Kane. DT: Gareth Southgate.

Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. DT: Kasper Hjulmand.

