Italia – Inglaterra protagonizan un partido vibrante por la final de la Eurocopa 2020 en Wembley. Ambas selecciones buscarán el título continental este domingo 11 de julio desde las 14:00 horas y se transmitirá vía Telecinco en directo y gratis. Sigue todas las incidencias en esta previa y conoce cómo ver el partido de fútbol por televisión, online y streaming.

La ‘Nazionale’ contra los ‘Three Lions’, una selección renacida contra el anfitrión, ¡Italia contra Inglaterra! Londres tiene ya la final con la que soñaba, el domingo entre dos serios aspirantes al trono europeo, aunque sólo uno saldrá coronado de la ‘catedral’ del fútbol al término de esta Eurocopa.

Los ingleses contarán para ese reto con un estadio entregado a su causa, con más de 60.000 aficionados, probablemente “la mayor multitud congregada para un evento deportivo en Reino Unido desde hace 15 meses”, como prometía el gobierno británico los últimos días.

Es la 4ª final de un gran torneo a la que llega Italia desde el año 2000, señal de la gran regularidad de la campeona de Europa en 1968 y de la cuádruple campeona del mundo.

Es sobre todo el año de la reconquista para los ‘Azzurri’, tres años después de su no clasificación para el Mundial-2018, auténtica catástrofe en el país de Marco Verratti y Lorenzo Insigne.

Inglaterra sólo ha recibido un gol en el torneo, y la profundidad de su ataque hace temblar a cualquier defensa, con Raheem Sterling, los jóvenes Bukayo Saka y Phil Foden, los volantes Mason Mount y Jack Grealish, los extremos Marcus Rashford y Jadon Sancho, y el goleador y referencia ofensiva Harry Kane.

Luego de cuatro semanas de una Eurocopa repartida en 11 países, marcada por la pandemia como por algunas rencillas diplomáticas, por el drama evitado del danés Christian Eriksen, Wembley no podía soñar con una final mejor para cerrar el torneo en éxtasis.

¿Cómo ver el Italia - Inglaterra en directo vía Telecinco por app móvil?

Telecinco será el encargado de ofrecer todos los partidos de la Selección Española en la Eurocopa. De esta manera, el Italia vs Inglaterra en vivo está garantizado y aquí te damos a conocer cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo online.

La cadena está disponible en todas las televisiones de España de forma gratuita. Solo tiene que sintonizarlo en la suya. Para conseguirlo, entre al menú principal, pulsando “Menú” o el botón “Home” del mando.

Italia – Inglaterra: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 4:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 9:00 p.m. - Mitele Plus

Todos los resultados de Italia en la Eurocopa 2020

11/06/21 | Turquía 0-3 Italia | Fecha 1

16/06/21 | Italia 3-0 Suiza | Fecha 2

20/06/21 | Italia 1-0 Gales | Fecha 3

26/06/21 | Italia 2-1 Austria | Octavos de final

02/07/21 | Bélgica 1-2 Italia | Cuartos de final

06/07/21 | Italia 1(4)-1(2) España | Semifinal

Todos los resultados de Inglaterra en la Eurocopa 2020

13/06/21 | Inglaterra 1-0 Croacia | Fecha 1

18/06/21 | Inglaterra 0-0 Escocia | Fecha 2

22/06/21 | República Checa 0-1 Inglaterra | Fecha 3

29/06/21 | Inglaterra 2-0 Alemania | Octavos de final

03/07/21 | Ucrania 0-4 Inglaterra | Cuartos de final

07/07/21 | Inglaterra 2-1 Dinamarca | Semifinal

Alineaciones posibles para el Italia – Inglaterra por la final de Euro

Selección de Italia: Donnaruma, Bonucci, Chiellini, Emerson, Di Lorenzo, Verrati, Jorginho, Barella, Immobile, Insigne y Chiesa.

Selección de Inglaterra: Pickford, Walker, Maguire, Stones, Shaw, Mount, Philips, Arroz, Saka, Kane y Sterling.