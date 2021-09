Pasaron dos meses para volverse a encontrar. Argentina – Brasil se verán las caras en la sexta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Arena Sao Paulo. El partido está programado para este domingo 5 de setiembre desde las 14:00 horas en Perú, México, Colombia; 16:00 horas Argentina y Brasil. Además, TyC Sports transmitirá el duelo en todas sus plataformas y aquí te damos detalles.

Brasil confirmó su poderío en la victoria a Chile (1-0) en Santiago el jueves, que marcó el récord de siete victorias consecutivas en el arranque del premundial. La ‘verdeamarela’ envió un mensaje contundente: ‘sin la mitad de los titulares puedo llevarme los tres puntos, incluso jugando mal’, que es la principal crítica a la banda de Tite.

Para la triple jornada no tiene a las figuras que juegan en Inglaterra, como el capitán Thiago Silva, Ederson, Roberto Firmino, Richarlison, Gabriel Jesus o Fred, ni revulsivos que había convocado en Rusia, como Malcom y Claudinho.

Ante Argentina, segunda de la tabla con quince puntos en siete juegos, los pentacampeones defenderán su imbatibilidad histórica como locales en el premundial. El capitán argentino caminó cojeando hacia la entrada del hotel paulista, luego de una violenta entrada del defensor venezolano Adrián Martínez sobre su pierna izquierda en el triunfo 3-1 de la albiceleste en Caracas.

Scaloni aseguró que tiene a disposición a toda la plantilla, incluidos el defensa Cristian Romero y el volante Leandro Paredes, suspendidos ante Venezuela, por lo que Messi debe ser inicialista en el estadio Neo Química Arena, hogar del Corinthians, donde el domingo habrá apenas 1.500 invitados.

¿Cómo ver, Argentina - Brasil por app móvil vía TyC Sports?

Es posible ver el Argentina vs Brasil por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

Últimos 5 resultados de Argentina previo al Superclásico en Eliminatorias

13/10/20 | Bolivia 1-2 Argentina

12/11/20 | Argentina 1-1 Paraguay

17/11/20 | Perú 0-2 Argentina

06/03/21 | Argentina 1-1 Chile

08/06/21 | Colombia 2-2 Argentina

02/09/21 | Venezuela 1-3 Argentina

Últimos 5 resultados de Brasil previo al Superclásico en Eliminatorias

13/10/20 | Perú 2-4 Brasil

13/11/20 | Brasil 1-0 Venezuela

17/11/20 | Uruguay 0-2 Brasil

06/04/21 | Brasil 2-0 Ecuador

08/06/21 | Paraguay 0-2 Brasil

02/09/21 | Chile 0-1 Brasil

¿Cómo formarían Argentina y Brasil para el partido del 5 de setiembre?

Selección de Argentina: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña - Ángel Di María, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso - Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Brasil: Weverton - Danilo, Lucas Veríssimo, Eder Militao, Alex Sandro - Casemiro, Bruno Guimaraes - Hulk, Neymar, Lucas Paquetá - Gabigol. DT: Tite.