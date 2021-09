Argentina – Bolivia juegan en el Estadio Monumental de Buenos Aires con 17 mil espectadores. El partido es válido por la décima fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, donde la Albiceleste quiere hacer respetar la casa y buscar una victoria para estar más cerca al próximo Mundial. Los altiplanos son la otra cara de la moneda, pues una derrota los dejaría virtualmente eliminados. TyC Sports transmitirá el partido de fútbol en vivo y en directo online.

El flamante campeón de América quiere seguir la fiesta y tras un triunfo contundente en su visita a Venezuela 3-1 y el fallido clásico ante Brasil, Messi y compañía quieren seguir con piloto automático rumbo a Catar mostrando su juego de locales y con público ante la alicaída Bolivia.

El estelar Lionel Messi podrá tener contacto con el público el jueves en el estadio Monumental por primera vez desde que Argentina ganó la Copa América.

Un 30% del aforo del estadio Monumental, (unas 21.000 personas) fue habilitado por las autoridades en el retorno del fútbol en Argentina tras un año y medio de pandemia.

Lo que no falta por filas albicelestes es confianza, la que ganaron con el triunfo en la final de la Copa América en Maracaná y ante Brasil tras pasar casi tres décadas sin gritar campeón.

La suspensión del partido ante Brasil fue “una lástima, un papelón, porque íbamos a ganar”, afirmó Martínez antes de dejar a su selección, reflejando el momento anímico del equipo que ocupa el segundo lugar de la clasificación, con 15 unidades, a la espera de que la Fifa decida qué hacer con los puntos del partido suspendido.

Enfrente, la débil Bolivia llega casi resignada a mirar desde lejos otro mundial. Penúltima en la clasificación, con seis puntos, sufrió defensivamente en Montevideo ante una joven delantera de Uruguay y cayó 4-2.

¿Cómo ver, Argentina - Bolivia por app móvil vía TyC Sports?

Es posible ver el Argentina vs Bolivia por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

¿Cuándo fue el último Argentina vs Bolivia por Eliminatorias?

El pasado 13 de octubre del 2020, por la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, la Selección Argentina consiguió un triunfo valioso en la altura de La Paz después de 15 años.

Aquella vez el equipo conducido por Lionel Scaloni, que había sido parte como jugador de aquella victoria en marzo de 2005, revirtió la desventaja inicial y se impuso 2-1 gracias a los goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Bolivia va por la revancha.

Historial de enfrenamientos entre Argentina – Bolivia por Eliminatorias

Este jueves 9 de setiembre, Argentina – Bolivia vuelven a enfrentarse por unas Eliminatorias al próximo Mundial. Este será el 40° enfrentamiento donde la Albiceleste tiene una gran diferencia de partidos ganados.

El historial señala que el equipo Albiceleste cuenta con un saldo de 28 victorias, cinco empates y siete derrotas. Son 21 partidos los que lleva de diferencia Argentina, que en la Copa América 2021, en la fase de grupos, se impuso por 4-1 (goles de Papu Gómez, Lionel Messi -2- y Lautaro Martínez).

A pesar de esta diferencia en estadísticas, para el equipo que comanda Lionel Scaloni, Bolivia ha sido una piedra en el zapato argentino y le propinó una de las mayores goleadas en contra de toda su historia: con Diego Armando Maradona en el banco, la aplastó 6-1 en el Hernando Siles de La Paz en 2009, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica.

Otro de los resultados que fueron un duro golpe anímico para la Argentina, fue en el debut de la Copa América 2011 organizada por ellos mismos. El marcador fue 1-1 en el Estadio Único de La Plata donde los aficionados y periodistas tuvieron una dura crítica ante sus representantes.

Alineaciones posibles para el Argentina – Bolivia por Eliminatorias 2022

Selección de Argentina: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás González o Alejandro Gómez o Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Selección de Bolivia: Carlos Lampe; José Sagredo, Luis Haquin, Adriano Jusino y Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Moisés Villarroel; Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo o Ramiro Vaca; Marcelo Martins. DT: César Farías.