Lo celebraba, se emocionaba, pero segundos después, tuvo que calmarse. Raúl Ruidíaz marcaba su segundo gol desde su llegada a la MLS , pero – bien cobrado – el gol del delantero peruano era invalidado al encontrarse en fuera de fuera. El ex Monarcas Morelia recibió un pase dentro del área y no se percató que unos pasos adelantado con respecto. Para la otra será goleador, para otra tendrás la oportunidad de volver a romper las redes.



Seattle Sounders vs Minnesota United se enfrentaron en el TCF Bank Stadium, de Minneapolis, por la Major League Soccer.



Fue un duelo de peruanos en el fútbol estadounidense con victoria (2-1) para Ruidíaz. El delantero peruano, figura del Seattle Sounders, enfrentó a su compatriota Alexi Gómez, del Minnesota.



Seattle Sounders está en plena racha y no pierde desde hace siete fechas (5 triunfos y 2 empates) y lleva cuatro victorias al hilo. Además, Ruidíaz ha sido un gran aporte para el equipo que potenció su zona de ataque.