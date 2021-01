Al finalizar un año cargado de retos por la pandemia, Thierry Henry reflexionó en entrevista sobre lo mucho que aprendió a “nivel humano” en su primera temporada al frente de Montreal, en una MLS que “no es tan fácil como la gente piensa”.

Henry conocía la MLS como jugador, luego de su paso por el New York Red Bulls (2010-2014), y valoró ahora el certamen desde su posición como técnico.

“Es una liga en crecimiento, solo tiene 25 años, es muy joven. No es tan fácil como la gente piensa. He visto muchos grandes jugadores. Aquí vienen europeos que no lo han hecho bien (...)”, explicó.

“Ahora, luchar contra la historia no es fácil. Hay campeonatos que tienen 150 años de historia, 120, 100, no podemos. No compares eso con 25 años de historia. Está creciendo, claramente ha mejorado en cuanto a instalaciones, a jugadores provenientes del campeonato mexicano o jugadores mucho más jóvenes de Europa y otros lugares”, agregó.

Sobre Messi

El exdelantero de la selección francesa también fue consultado sobre la posibilidad de que Leo, con quien jugó en el FC Barcelona, llegue al fútbol estadounidense, aunque prefirió no ahondar mucho en el tema.

“No me gusta especular (...) Si habló de eso es porque tiene que pensarlo. Sería extraordinario para la MLS”, apuntó.

