Monterrey vs Atlanta United: chocan por cuartos de final de Concachampions | Fox Sports

Monterrey vs. Atlanta United juegan vía Fox Sports 2 (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la ida de cuartos de final de la Concachampions 2019, este miércoles 6 de marzo, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). Sigue la transmisión y narración del duelo por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com.

Monterrey y Atlanta United se verán las caras en el primer reto en una interesante llave que definirá al clasificado a semifinales del torneo de la Concacaf.

Monterrey vs. Atlanta United: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (jueves 7 de marzo)

Argentina - 12:00 a.m. (jueves 7 de marzo)

Uruguay - 12:00 a.m. (jueves 7 de marzo)

Paraguay - 12:00 a.m. (jueves 7 de marzo)

España - 4:00 a.m. (jueves 7 de marzo)

Monterrey, dirigido por el entrenador uruguayo Diego Alonso saldrá a imponer condiciones como locales, pero deberá hacerlo todo bien ante un rival con buenos jugadores que suele mostrar buenos rendimientos en partidos de fase decisiva. Recordemos que Atlanta United es el vigente campeón de la MLS y contará con su goleador venezolano, Josef Martínez.

Liderados por el argentino Rogelio Funes Mori y los colombianos Dorlan Pabón y Avilés Hurtado, los 'Rayados' son el equipo de mejor ataque en el Clausura mexicano con 22 goles. En su reciente presentación liguera, vencieron por 2-0 a Chivas y se mantienen en el segundo lugar, con un punto menos que el líder Tigres.

Y en lo que respecta a la Concachampions, Monterrey venció 1-0 al Alianza de El Salvador y así firmó el acceso a cuartos de final, fase en la buscarán la victoria para ir con ventaja a Atlanta al duelo de vuelta de la próxima semana.



"Es muy lindo enfrentar a esta calidad de jugadores, te hace elevar y es un buen reto tanto para ellos como para nosotros, queremos llevarnos un buen resultado", afirmó en rueda prensa, Marcelo Barovero, arquero de Monterrey.

El Atlanta United, del holandés Frank de Boer, goleó por 4-0 al Herediano costarricense la pasada semana y se impuso por 5-3 en la serie. Sin embargo, Gonzalo Martínez, una de las figuras principales de la ofensiva del equipo, opina que ahora el reto será más complicado que el de la pasada semana.



"No va a ser como contra el Herediano; el Monterrey juega mejor y eso se traduce en mayor esfuerzo para nosotros. Tenemos que estar atentos y tratar de sacar un buen resultado en el regreso como locales", comentó el volante.

Monterrey vs. Atlanta United: probables alineaciones

Monterrey : Marcelo Barovero, Miguel Layún, César Montes, Nicolás Sánchez, Jesús Gallardo, Jonathan González, Carlos Rodríguez, Maximiliano Meza, Dorlan Pabón, Rogelio Funes Mori y Avilés Hurtado. DT: Diego Alonso.



Atlanta United: Brad Guzan; Miles Robinson, Michael Parkhurst, Leandro González; Julian Gressel, Eric Remedi, Darlington Nagbe, Brek Shea; Ezequiel Barco, Josef Martínez y Gonzalo Martínez. Entrenador: Frank de Boer.

Con información de EFE

