Brasil vs. Venezuela se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en un partido de la tercera jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, este viernes 13 de noviembre desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Morumbí. Sigue las incidencias y el minuto a minuto del partido, en donde Depor.com te trae todas las estadísticas del juego. Se viene un bonito duelo entre ambos.

La ‘Canarinha’ debutó a lo grande en la competencia venciendo a Bolivia (5-0) y Perú (2-4) con Neymar como el jugador más importante en cada compromiso. Sin embargo, la estrella se perderá el compromiso frente a la Vinotinto.

El atacante del ‘Scratch’ sufrió una lesión en el abductor por lo que sería baja hasta fines de noviembre, según comentó Thomas Tuchel, entrenador de PSG. A pesar de la advertencia, Tite eligió no desconvocar al ’10′.

No obstante, el seleccionador decidió diferente en los casos de Philippe Coutinho, Fabinho, Rodrigo Caio, Casemiro y Éder Militao. Todos fueron desafectados por el estratega, pues presentaron molestias o positivos al coronavirus.

¿Dónde ver Brasil vs. Venezuela de las Eliminatorias Qatar 2022?

Movistar Plus (canal 6) es la señal habilitada para ver el partido por las Eliminatorias que presentará a Brasil a Roberto Firmino como el posible reemplazante de Neymar. El delantero de Liverpool acompañará a Gabriel Jesus y Richarlison.

Mientras que Everton Ribeiro y Allan tomarán los lugares de Coutinho y Casemiro, respectivamente. Del mismo modo, Tite confirmó que Ederson será el duelo de la portería y Alisson Becker irá a la banca de suplentes.

Por su lado, Venezuela buscará recuperarse luego de caer contra Colombia (3-0) y Paraguay (0-1). Para ello, el entrenador José Peseiro recuperó al referente Salomón Rondón, quien la jornada anterior no consiguió el permiso de su club.

No obstante, Sergio Córdova no tuvo luz verde del Arminia Bielefeld de Alemania para ir con la Vinotinto. Yangel Herrera está con el equipo, pero no se medirá a la ‘Canarinha’ por acumulación de amarillas.

Óscar Conde, Jean Fuentes, Christian Rivas y Anderson Contreras pueden tener sus primeras experiencias con el cuadro nacional en las Eliminatorias. Christian Larotonda también había sido llamado, pero dio positivo al coronavirus.

¿A qué hora se juega Brasil vs. Venezuela de las Eliminatorias Qatar 2022?

México – 6:30 p.m.

Perú – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Chile – 9:30 p.m.

Paraguay – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (14 de noviembre)

Brasil vs. Venezuela: posibles alineaciones

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison y Roberto Firmino.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Rolf Feltscher, Wilker Angel, Jhon Chancellor, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Junior Moreno (o Anderson Contreras), Cristian Cásseres, Rómulo Otero; Darwin Machís (o Yeferson Soteldo) y Salomón Rondón.

¿Dónde se jugará Brasil vs. Venezuela de las Eliminatorias Qatar 2022?