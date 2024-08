Barcelona vs Mónaco se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este lunes 12 de agosto por el Trofeo Joan Gamper que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic, en la localidad de Barcelona (España). El partido está programado para la 1 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL por la señal de Movistar Plus y la plataforma streaming de Barca One. En territorio español, se podrá ver además por TV3 de Catalunya, Movistar VAMOS Bar, Movistar+ Lite, Movistar+ Champions Tour. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Barcelona vs Mónaco: así se preparan los culés para el partido. (FC Barcelona)