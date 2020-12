El planeta fútbol le rindió todo tipo de homenajes a Diego Maradona tras su muerte el pasado miércoles. Desde el guardar un minuto de silencio hasta ponerle su nombre a la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Sin embargo, uno de sus hijos, cree que aún se puede hacer más por el desaparecido exfutbolista.

En declaraciones al diario ‘Marca’, Diego Armando Maradona Sinagra pidió que todos los clubes en los que jugó su padre, incluyendo el Barcelona de Lionel Messi, retiren el dorsal ‘10′. Según el también hijo de Cristina Sinagra, reconocido tras varios litigios, sería una gran forma de honrar la memoria del ‘Pelusa’.

De prosperar el pedido de Maradona Junior, Argentinos, Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys retirarían el ‘10′ de sus plantillas, aunque no parece ser cosa fácil.

“En los equipos donde jugó, creo que sí, incluido el Barça. No me cabe ninguna duda”, dijo el hijo de Maradona, quien también halagó el homenaje que Lionel Messi le hizo a su padre el pasado domingo en el Camp Nou, mostrando una camiseta que utilizó el ‘Pelusa’ en su etapa como jugador de la ‘Lepra’.

“Me gustó mucho, y también me emocionó mucho. Han sido días muy emotivos en todo momento. Lo de Leo fue especial, muy lindo. Me llegó mucho, me hizo llorar. También el del Nápoles; el triunfo de Gimnasia; lo que pasó en Boca, donde estaba Dalma... Fueron emotivos muchos”, confesó.

Le costó una multa

A pesar del gran gesto de honrar la memoria de Maradona, Lionel Messi no pudo librarse de una multa de 600 euros de parte del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La resolución dejó en claro que el rosarino infringió el artículo 91 del Código Disciplinario.





TE PUEDE INTERESAR