La inauguración del Mundial 2022 se encuentra a la vuelta de la esquina y las 32 selecciones clasificadas lucharán por tocar la gloria. Sin embargo, los hinchas de algunos clubes en Alemania se han mostrado en contra de la realización del torneo en Qatar. Algunos de ellos son los simpatizantes de Bayern Munich y Borussia Dortmund.

Durante el encuentro entre la BVB y Bochum en el Signal Iduna Park, los fanáticos del cuadro local colgaron carteles con el lema “Boycott Qatar 2022″. De la misma manera, unos asistentes tenían banderines más pequeños, pero con la misma frase.

La razón principal es que los hinchas del elenco alemán consideran que el país organizador de la cita mundialista no respeta los derechos humanos. Aunque, no solo los seguidores de Borussia Dortmund han expresado su rechazo, pues también se vivió en el Herta BSC vs. Bayern Múnich en el Olympiastadion.

Hoy, la afición del Dortmund ha mostrado una pancarta gigante de "Boycott Qatar 2022". Esto también se ha visto en el Olympiastadion de Berlín, y no es la primera vez que lo vemos en campos de la Bundesliga.



Las aficiones de los equipos alemanes molan mucho. pic.twitter.com/1jlRknXHEQ — Luis Calabor Núñez (@LuigiCalabor) November 5, 2022

Pancarta de los hinchas del Bayern en Berlín contra el Mundial de Qatar: '15.000 muertos por 5760 minutos de fútbol. Qué vergüenza' pic.twitter.com/2WTAGdc8Uy — Bayern & Selección Alemana (@iMiaSanMia_ES) November 5, 2022





La protesta inició mediante las redes sociales e incluso, se ha creado una página web (www.boycott-qatar.de) que explica las razones por las cuales el Mundial no se puede celebrar en el país del Medio Oriente.

“El Mundial de Qatar 2022 es un torneo indigno de fútbol. Se violan tantas reglas de equidad deportiva y política que nos parece irresponsable participar en este evento, ya sea como atleta activo, oficial o simplemente como televidente. Por eso creemos que es importante que los aficionados al fútbol protesten contra el torneo de Qatar y contra las políticas de la FIFA. Apoye nuestra iniciativa #BoycottQatar2022 a través de sus propios debates, acciones, eventos y, por último, pero no menos importante, apoye nuestro llamamiento”, se lee.

¿Cuándo inicia el Mundial?

Es importante mencionar que el Mundial de Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre y culminará el 18 de diciembre. Francia es la actual campeona y buscará defender su título.





