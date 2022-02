La invasión de Rusia a Ucrania, ordenada a mitad de semana por el presidente Vladimir Putin, va dejando efectos colaterales en el fútbol. Esta vez, la Federación Francesa de Fútbol (FFF), cuyo equipo es el vigente campeón del mundo, “se inclina por una exclusión de Rusia del próximo Mundial” de Qatar 2022 tras el ataque militar del Kremlin, afirmó este domingo su presidente Noël Le Graët al diario Le Parisien. Hasta el momento, la FIFA no ha tomado medidas y se limitó el jueves a mostrarse “preocupada” ante una situación “trágica e inquietante”, según Gianni Infantino.

“El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia del Mundial”, explicó Le Graët.

Rusia no tiene todavía su billete para el Mundial de Qatar 2022 y debe jugar en marzo una repesca con ese objetivo, pero sus eventuales adversarios en ella anunciaron que no jugarán contra esa selección tras el ataque a Ucrania.

Polonia fue la primera en anunciarlo. Debía jugar el 24 de marzo en Moscú, en semifinales de esa repesca. En caso de ganar, Rusia debía recibir el 29 del mismo mes en la final de la repesca a Suecia o República Checa, rivales en otra semifinal, pero esos dos países también comunicaron su negativa a jugar contra los rusos.

La selección de Francia ganó 4-2 a Croacia y se coronó como campeona del Mundial de Rusia 2018. (Foto: EFE)

El presidente del fútbol francés comparte esas negativas: “En estas circunstancias dramáticas, ¿cómo podríamos contemplar jugar al fútbol contra ese país?”, dijo a Le Parisien, con respecto a lo que sucede en la actualidad en el mundo.

La presión se intensifica en la instancia mundial del fútbol, mientras otras federaciones deportivas, clubes o instancias organizadoras de eventos sí adoptaron medidas tras el ataque ruso a Ucrania, en modo de protesta a lo que se encuentra haciendo Vladimir Putin.

Entre las medidas más importantes anunciadas en los últimos días está la tomada por la UEFA respecto a la sede de la final de la Liga de Campeones de este año, que se iba a jugar en San Petersburgo y que finalmente tendrá lugar el 28 de mayo en el Stade de France de París.





