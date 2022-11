Mensaje tranquilizador el que envió Heung-min Son a solo días de Qatar 2022. El delantero sufrió una lesión jugando con Tottenham, su club, y por esa razón su presencia en el Mundial estuvo en duda. Sin embargo, el atacante se manifestó a través de sus redes sociales para llenar de entusiasmo a Corea del Sur.

“Jugar para tu país en la Copa del Mundo es el sueño de tantos niños mientras crecía, como también lo fue el mío. No me perderé esto por nada del mundo. No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país, nos vemos pronto”, expresó el futbolista de 30 años mediante Instagram.

El pasado 1 de noviembre, Son tuvo un duro impacto con el defensor Chancel Mbemba de Olympique Marsella. Por esa colisión, el surcoreano se marchó de la cancha y ello le provocó una fractura alrededor de su ojo izquierdo. En principio, el artillero encendió las alarmas del representante de Asia.

Enseguida, el deportista pasó por el quirófano y los pronósticos fueron alentadores, pues los médicos, según reportó el diario The Telegraph, indicaron que podía llegar sin problemas al Mundial que va desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre.

Son se perdió el compromiso del pasado fin de semana contra Liverpool por la Premier League. Se desconoce si el ex Bayer Leverkusen será considerado por el entrenador Antonio Conte en alguno de los dos partidos restantes hasta antes de Qatar 2022: Nottingham Forest, por Copa de la Liga, y Leeds United, por el torneo doméstico.

Lo cierto es que Son también agradeció a través de su perfil oficial la enorme cantidad de demostraciones de cariños. Hinchas y compatriotas estuvieron atentos en todo momento a las noticias relacionadas con el estado de la estrella de Corea del Sur.

“Solo quería tomarme un momento para agradecerles a todos por los mensajes de apoyo que he recibido durante la última semana. He leído muchos de ellos y verdaderamente, realmente los aprecio a todos. ¡En un momento difícil recibí mucha fuerza de ustedes!”, señaló.

Corea del Sur en Qatar 2022

Corea del Sur vs. Uruguay, 24 de noviembre

Corea del Sur vs. Ghana, 28 de noviembre

Corea del Sur vs. Portugal, 2 de diciembre





