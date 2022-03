Suecia perdió 2-0 ante Polonia el último martes y vio frustrarse el sueño de estar en el Mundial 2022. En el estadio Silesia de la ciudad polaca de Katowice, conocido como ‘el caldero de las brujas’, el cuadro escandinavo no pudo repetir la hazaña de 2018, hecho que significa que, una vez más, el planeta se privará de ver a Zlatan Ibrahimovic en el torneo más importante de selecciones. Sin embargo, ello no quiere decir que el veterano delantero no juegue más con la camiseta amarilla. De hecho, el crack del AC Milan no descarta seguir como internacional y hasta jugar la Eurocopa de Alemania 2024.

En declaraciones en zona mixta luego del adverso resultado para la escuadra de Suecia, Ibrahimovic sorprendió al afirmar que quiere seguir jugando con Suecia y deseó haber conocido al seleccionador mucho antes para mostrar su talento para el fútbol por más tiempo.

“¿Mi futuro? Quiero jugar el mayor tiempo posible. No se lo dije al entrenador Andersson, pero ojalá lo hubiera conocido antes, hubiera vuelto mucho antes a la selección”, dijo el delantero del AC Milan de 40 años.

“¿Euro de 2024? Veremos cómo estoy, mientras pueda jugar, a ver qué pasa con el Milán también. Quiero jugar el mayor tiempo posible, pero no es una cuestión de ego: no quiero decirme un día que podría haber seguido jugando”, agregó el exdelantero del Barcelona.

En la misma línea, Zlatan Ibrahimovic explicó que antes de seguir en Suecia debe estar en un rendimiento alto. No solo a nivel de selección, también a nivel de clubes.

“Continúo mientras pueda. No tendrás otras respuestas solo porque no ganamos este partido o porque no clasificamos para la Copa del Mundo. Pero primero tengo que estar sano y sentirme bien, porque cuando me siento bien todavía puedo jugar a un alto nivel. Esto se aplica tanto a la selección como al Milan”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR