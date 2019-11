La odisea de un padre para que su hijo juegue el Mundial: viajó caminando más de 12 horas para llegar a Quito

La ilusión de ver a su hijo jugar en el Mundial Sub 17 de Brasil con la Selección de Ecuador fue la motivación más grande de Silvano Estadio Montaño para viajar de la ciudad de Ambato rumbo a Quito, pasando por todas las huelgas que había en el país en las carreteras. El ex jugador de Emelec, de 37 años de edad, tenía que llegar a la capital para firmar la autorización de la salida del país de su pequeño hijo para que juegue en la cita mundialista.



Así que, como en sus viejos tiempos cuando vestía la camiseta azul y la de otros clubes de Primera División, Silvano Estacio tuvo que ‘burlar’ a varios manifestantes, que tenían cerradas las principales vías de llegada a la capital de Ecuador.



Solo tres horas dura un viaje de Ambato a Quito, sin embargo, esta paralización lo obligó a caminar a hacer trasbordos y en más 12 horas llegó a la capital. “Más que todo lo hice por la felicidad de mi hijo, saber que lo más le gusta es jugar al fútbol”, confesó a ESPN.



A través de las publicaciones en su cuenta de la red social Instagram (silvanoestacio), el ex jugador fue narrando el viaje que vivió. “Pilas mi gente, aquí estamos con lluvia, sol y todo llegando a la (parroquia) Aloag. Gracias papa Dios, esperemos seguir hasta llegar a la Casa de la Selección”, comentó en uno de los videos publicados, el jugador Chacarita de Pelileo, de la Segunda Categoría. Y vaya que la odisea tuvo sus frutos, Ecuador ya está en octavos.



Ecuador juega el jueves con un rival a definirse. El partido está programado para las 2.30 p.m. con transmisión de DIRECTV Sports y DIRECTV Play.



La publicación en Instagram de Silvano Estadio padre. (Foto: Instagram) La publicación en Instagram de Silvano Estadio padre. (Foto: Instagram)

