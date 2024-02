Nacional vs. Liverpool se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 6 de febrero por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Belvedere. de la localidad de Montevideo. El partido está programado para las 5 de la tarde (hora uruguaya y dos menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de VTV, AUF TV, STAR Plus y GOL TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

La llegada de Nacional al Estadio Belvedere para enfrentar a Liverpool. (Video: @Nacional)

Nacional vs. Liverpool: posibles alineaciones

Liverpool: S. Lentinelly; M. Samudio, A. Cayetano, I. Rodríguez, K. Amaro; A. Vázquez, L. Lemos, M. Barrios; R. Machado o L. Rodríguez, T. Vecino y M. Ocampo. DT: Emiliano Alfaro.

Nacional: L. Mejía; G. Báez, D. Polenta, F. Romero, L. Lozano; M. Pereyra, L. Sanabria, F. Ginella, A. Galeano; R. Bentancourt y G. Carneiro. DT: Álvaro Recoba.