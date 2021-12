Pese a ser uno de los futbolistas más destacados en la presente temporada, Lorenzo Insigne se está alejando cada vez más del Napoli, y es que la propuesta del Toronto FC, según la información de AS, ronda los 15 millones netos por temporada con variables incluidas. Asimismo, los contacto con el entorno del jugador siguen y es muy probable que el delantero ceda ante una oferta con la que ganará en un solo año casi cuatro veces de los que le ofrece su actual equipo. De Laurentiis, de hecho, le propuso reducirle el sueldo, de 5 millones a 3,5 más unas variables difíciles de conseguir.

El jugador italiano es consciente de que esta decisión lo aleja del fútbol de élite con apenas 31 años de edad, pero sabe que sigue siendo una pieza clave para Mancini. Asimismo, en caso Italia logre clasificarse al Mundial de Qatar 2022, él seguirá estando en su lista también jugando en la MLS.

Cabe resaltar que Inter de Milán y Atlético de Madrid también siguen de cerca la situación del atacante. No obstante, a falta de seis meses para que su contrato caduque, la única oferta formal que le ha llegado es la de Toronto, que busca ficharlo y así convertirlo en la nueva estrella de la liga. En caso el Napoli no mejore su propuesta, va a ser difícil cambiar el final de esta historia.

Alternativa a Soteldo

El elenco canadiense perderá a Yeferson Soteldo, que actualmente negocia con Palmeiras. Debido a esto, buscarán a como dé lugar el fichaje del delantero italiano, ya que consideran que este se encuentra en absoluta plenitud física y con muchos años de fútbol europeo por delante.

“Deberíamos preguntarnos cuál fue la oferta y por qué el jugador se negó. Prefiero evitar cifras y detalles, pero no creemos que la propuesta sea la adecuada. La historia entre Napoli e Insigne nunca terminará, incluso si él va a jugar en otro lugar. Pero por respeto al jugador y a todos, no podemos esperar para siempre, no podemos esperar a junio”, reveló Vincenzo Pisacane, agente del jugador hace unos días.

Es necesario mencionar que el contrato de Insigne terminará en junio del 2022 y la oferta de renovación ya ha sido rechazada por el ariete, puesto que los números no eran los esperados. De esta manera, está a solo detalles de firmar con su nuevo club, que lo espera para el inicio de la temporada.





