"No me la jugaría": Piqué, escéptico sobre el posible regreso de Neymar al Barcelona

Prefiere evitar otro capítulo como el recordado "se queda", cuando por medio de una foto aseguró que Neymar seguiría en el Barcelona , aunque solo unos días después de marchó al PSG, hace dos años. El central azulgrana Gerard Piqué prefiere ahora no apostar al regreso del brasileño al Camp Nou, pues "todo puede pasar", aseguró; aunque desde luego reconoció que le gustaría tenerlo como compañero nuevamente.



"Claro que nos gustaría que estuviera y que volviera, pero es algo que no podemos controlar. Lo dejamos en manos de los que deciden y a partir de ahí veremos en los próximos días los acontecimientos" , explicó Piqué en una entrevista a La 1 de Televisión Española.



Y sobre la resolución del 'culebrón' de la temporada, añadió: "No me lo jugaría todo por ninguna de las dos opciones. Puede pasar de todo".

El pedido final del PSG

El PSG prefiere que no haya jugadores en el traspaso oficial de Neymar al Barcelona. Las negociaciones llevan varios días y la respuesta del entorno parisino ha sido la misma: dinero en efectivo para enviar su carta pase a Cataluña. El Paris Saint German requiere de 170 millones de euros, 52 menos que cuando lo ficharon.

¿A dónde quiere ir Neymar?

Neymar tiene decidido jugar por el Barcelona y no por el Real Madrid. El brasileño prefiere estar al lado de Lionel Messi y Antoine Griezmann, y no de un proyecto deportivo que genera bastante incertidumbre, como lo es el de Florentino Pérez. Asimismo, en Chamartín consideran que la inversión por ‘Ney’ es demasiada alta , en cuanto al traspaso y salario del jugador.



En Francia y España, el libro de pases cierra el 2 de setiembre. Comienza la cuenta regresiva para ver que ‘Ney’ se marche de la Ligue con destino a LaLiga 1. Ahora el Barcelona ha tomado la delantera. Tanto el padre como el hijo saben que el destino está en Cataluña.

