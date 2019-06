Todo se derrumbó: Neymar podría quedar fuera de la Copa América, advierte la Federación Brasileña

Su situación se complica al punto de poder dejarlo sin jugar. Francisco Noveletto, vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), puso en duda la presencia de Neymar en la Copa América 2019 y advirtió sobre la difusión de un segundo video comprometedor en el caso de presunta violación que afronta el crack.

"Si Neymar juega, es capaz de Brasil no llegar (al título). Conozco la prensa, va a estar encima de él. Hay muchas cosas más para aparecer. Un amigo mío de Río de Janeiro me dijo que hay un video más que será divulgado", declaró Noveletto al canal de televisión SBT.



El delantero del PSG y de la 'Canarinha' fue acusado de violación por una mujer que, aseguró en una comisaría de Sao Paulo, se produjo el 15 de mayo en un hotel de París.



Las autoridades y las partes involucradas en el caso no han revelado la identidad de la mujer, pero los medios locales aseguran que se trata de una mujer de 26 años.



Para Noveletto, el jugador "ya dejó mucho que desear en el Mundial" de Rusia 2018, cuando Brasil fue eliminado en los cuartos de final por Bélgica.



"Si tengo que apostar y tengo diez fichas, yo apuesto que él no jugará la Copa América y pedirá licencia. El no está en condiciones psicológicas para disputar una Copa América y enfrentarse a un batallón de periodistas", manifestó Noveletto.



De acuerdo con el dirigente deportivo, la eventual ausencia de Neymar en la Copa América no vendrá por parte del seleccionador Tite y sí por decisión propia del jugador, lo que sería "un buen negocio" tanto para el jugador como para la CBF.

Con información de EFE

