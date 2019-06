'Mazazo' a Neymar: patrocinadores suspenden campañas, pese a "acusaciones injustas" de violación

Neymar no la pasa nada bien y no hablamos solamente de la lesión en el amistoso ante Qatar que lo ha dejado fuera de la Copa América 2019. El atacante del PSG ha sido acusado de violación por una joven brasilera de nombre Najila Trinidad Mendes de Souza. Hasta hace poco, se filtró un video en que se puede ver al jugador siendo agredido por ella... pero eso no es todo.

NR Sports, la cual maneja la gestión exclusiva de Neymar respecto a su carrera e imagen, ha comunicado que algunos de los patrocinadores del futbolista han decidido suspender ciertas campañas, pese a que consideran que las "acusaciones son totalmente injustas".

"Hay que dejar en claro que no hubo ninguna ruptura de contrato actualmente en vigor luego que se divulgara la grave acusación sobre Neymar", es lo que indica la empresa a través de un comunicado. Todo se encuentra en stand-by hasta que se esclarezca este hecho que involucra a la figura de la Selección de Brasil.

Por ejemplo, Mastercard fue una de las firmas que canceló una de las campañas de la Copa América en las que aparecía 'Ney'. Asimismo, NR Sports apunta que el jugador "ha sido víctima de una denuncia calumniosa que debe ser esclarecida por las autoridades pertinentes de manera eficaz".

Neymar sufrió la rotura de ligamentos en su tobillo derecho y ya está más que confirmada su ausencia en la Copa América. Tite, entrenador del 'Scratch', optó por llamar a Willian cuando en redes sociales los hinchas de su equipo querían que convocara a Vinicius Junior.

