¡Todos con el 'O Rei'! Neymar visitó a Pelé en hospital de París tras sufrir tetania [FOTO]

Neymar visitó este lunes a su compatriota Pelé , que permanece en un hospital parisino desde el 3 de abril por una infección urinaria, según publicó el delantero del París SG en su cuenta de Instagram. En una foto, sin fecha, se ve al astro brasileño al lado de la cama en la que descansa 'O Rei', con buena cara y vestido de calle pese a estar en la habitación del hospital.



Ambos aparecen sonrientes y dándose un apretón de manos. La foto está acompañada por el misterioso mensaje "Hoy, el Pez... Sí o sí", haciendo referencia al apodo (Peixe) como se conoce al Santos, el equipo en el que jugó durante casi toda su carrera Pelé y en el que se formó Neymar.



El Santos jugará este lunes por la noche la semifinal del campeonato Paulista contra el Corinthians, uno de los clásicos del fútbol brasileño. Recordemos que Pelé fue ingresado por una infección urinaria apenas unas horas después de haber participado en un acto promocional junto al joven francés Kylian Mbappé.

Su entorno informó rápidamente que el problema de salud de la leyenda brasileña, de 78 años, estaba "bajo control", que estaba siendo medicado con antibióticos y que necesitaría "uno o dos días" de hospitalización "por precaución" antes de un "largo viaje" de regreso a Brasil.



Sin embargo, los días van pasando y aunque las noticias que van conociéndose son tranquilizadoras, como un tuit sin foto en la propia cuenta de Pelé en el que aseguraba sentirse "mucho mejor", lo cierto es que el mítico delantero no abandona la prestigiosa clínica.



"No corre ningún riesgo y no tenemos prisa. Las decisiones con los médicos son diarias y tendremos la máxima precaución hasta que salgamos", declaró el domingo un asesor de comunicación de Pelé a la AFP, sin más precisiones.



