El mundo del fútbol se prepara para uno de los regresos más esperados del año: Neymar Jr. está a punto de volver a los terrenos de juego tras más de un año fuera por una devastadora lesión. El delantero brasileño, que ha sufrido la pesadilla de una rotura de ligamento cruzado y menisco en su rodilla izquierda, podría tener minutos este lunes con el Al-Hilal, su actual club en Arabia Saudita, cuando enfrente al Al-Ain en la tercera fecha de la Champions League asiática. Las expectativas son altísimas, tanto en el país árabe como en el resto del planeta, donde los aficionados ansían ver al genio brasileño nuevamente con un balón en los pies.

Sin embargo, este regreso no solo está marcado por la emoción, sino también por las lágrimas y el sufrimiento de un futbolista que ha vivido su momento más oscuro fuera de las canchas. En una reciente entrevista, dejó en claro el dolor que lo ha acompañado durante esta larga ausencia: “Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Sufro cada día en el que no lo puedo hacer, es lo que más me duele”.

La pesadilla de Neymar comenzó en octubre de 2023, durante un partido clasificatorio del Mundial de la Conmebol ante Uruguay. En una acción desafortunada, el brasileño cayó al suelo y rápidamente se hizo evidente que algo grave había ocurrido. Fue retirado en camilla, con el rostro cubierto de dolor y preocupación, mientras sus compañeros y rivales temían lo peor.

La lesión de Neymar se produjo el 17 de octubre de 2023 en partido entre Brasil vs Uruguay. (Foto: Getty Images)

La lesión de Neymar y su vuelta al fútbol





Los exámenes médicos confirmaron lo que nadie quería escuchar: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco en su rodilla izquierda. Esta lesión no solo lo apartó de las canchas, sino que también lo dejó fuera de competición durante más de un año, un período que, para cualquier atleta, representa un desafío tanto físico como mental. Desde entonces, Neymar ha trabajado incansablemente para volver a su mejor forma.

Los videos recientes que ha compartido el Al-Hilal, en los que se lo ve entrenando y conviviendo con sus compañeros, han sido motivo de optimismo para sus seguidores. Sin embargo, el brasileño ha dejado claro que este proceso no ha sido fácil. “He pasado por muchas cosas en mi carrera, pero esta lesión ha sido lo más duro que he vivido”, confesó el atacante en la entrevista con NR Sports, su agencia deportiva y de marketing.





El apoyo de Al-Hilal y la confianza de Jorge Jesús





A lo largo de su recuperación, Neymar no ha estado solo. El club saudí Al-Hilal, uno de los equipos más poderosos de la liga saudita y actual campeón, ha estado a su lado durante cada etapa de su rehabilitación. El técnico del equipo, Jorge Jesús, ha sido fundamental en este proceso, manteniendo la calma y mostrándose paciente ante la situación de su estrella.

Ahora, con el esperado retorno de Neymar a las canchas, Jesús ha dejado entrever que el brasileño tendrá minutos en el partido ante el Al-Ain por la Champions League asiática. “El plan es que Neymar tenga algunos minutos, pero queremos ser cautelosos. Es un jugador que puede cambiar el rumbo de cualquier partido, pero debemos asegurarnos de que esté al 100% antes de forzarlo demasiado”, afirmó.

El partido, que se disputará en Abu Dabi, ha generado un enorme interés, ya que marcaría la primera aparición del exBarcelona y PSG en una competición oficial desde su lesión. El choque va el lunes desde las 11 de la mañana (hora peruana) con la transmisión de Disney Plus.

Neymar llegó al Al Hilal desde el PSG. (Foto: AFP)





TE PUEDE INTERESAR