La Liga de Arabia Saudita se ha puesto de moda. Tras el fichaje de Cristiano Ronaldo, la siguiente estrella en llegar a tierras árabes es Karim Benzema, que se despidió este martes del Real Madrid. Al Ittihad será su destino. El vigente campeón saudí quiere armar un ‘súper’ equipo para la próxima temporada, y ahora ha puesto toda su atención en otro destacado jugador francés. Se trata de N’Golo Kanté, a quien ya le enviaron una oferta oficial.

Según Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, la delegación del club saudí ha presentado una ‘jugosa’ oferta al centrocampista, que es de 100 millones de euros por dos temporadas, incluidos los derechos de imagen y acuerdos comerciales. En estos momentos, el campeón del mundo con Francia negocia como agente libre.

Mauricio Pochettino, nuevo entrenador de los ‘blues’, no tendría en cuenta al mediocampista para la próxima temporada. En un inicio, la idea de Kanté era seguir en el fútbol europeo, pero se le es difícil obviar la oferta que le enviaron desde Arabia Saudita. El vigente campeón del fútbol saudí confía en obtener luz verde pronto.

N’Golo ha vivido una mala temporada en el conjunto londinense. Sus lesiones no le permitieron jugar gran parte de la campaña. Además, al equipo no le fue nada bien: quedó en el doceavo lugar y no clasificó a ningún torneo internacional. Luego de siete temporadas como ‘blue’ y una Champions ganada, Kanté podría poner punto final a su etapa en Londres.

Al Ittihad: ¿cómo es el nuevo equipo de Benzema?

Al Ittihad volvió a ser campeón de la Liga Profesional Saudí tras 14 años. En total, tiene 27 títulos de Arabia, siendo uno de los clubes más laureados del continente asiático. Su palmarés está conformado por 9 Ligas, 9 Copas Saudí, 1 Supercopa Saudí y 8 copas del príncipe Saudí. Con Karim en sus filas, busca dominar más el fútbol árabe.

El entrenador del club es Nuno Espíritu Santo, quien dirigió al Valencia de LaLiga entre los años 2014 y 2015. También pasó por clubes de la Premier como Wolverhampton y Tottenham. Mientras que el goleador de la última temporada fue Abderrazak Hamdallah con 21 goles, superando a Cristiano Ronaldo, que anotó en 14 ocasiones.





