Nicaragua vs. Montserrat se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este lunes 16 de octubre por la fecha 4 del Grupo D de la Liga de Naciones Concacaf. El encuentro está programado para iniciar desde las 9:00 de la noche (hora peruana, una hora menos en Nicaragua) y será transmitido a través de las señales de NicaSports, Concacaf Go y YouTube. Asimismo, recomendamos no ver el partido por Futbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Nicaragua consiguió una victoria de 3-0 sobre Montserrat por la fecha 3. (Video: NicaSports)





Nicaragua vs. Montserrat: posibles alineaciones

Nicaragua: Salandía; Quijano, Fletes, Peréz, Acevedo; Barrera, J. Coronel, Moldskred, Smith; L. Coronel y Moreno.

Montserrat: Brooks; Mason, Gordon, Comley, Braham-Barrett, Kimon; Dyer, Simon, J. Taylor; L. Taylor y Clifton.