“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Estas palabras no solo forman parte de la letra de la sesión #53 de Shakira junto a Bizarrap, también resumen el presente de la cantante colombiana de 46 años. Aunque la vida no le sonría en el campo del amor, la artista sudamericana sigue amasando fortuna gracias a las canciones que le ha ‘dedicado’ a Gerard Piqué. Desde que terminó oficialmente su relación con el exfutbolista del FC Barcelona, a mediados del 2022, la de Barranquilla ha lanzado varios temas que no dejan de hacerle ganar dinero.

Según cálculos de Activos, sitio de El Periódico de España, Shakira ha producido hasta ahora más de 21 millones de euros en ingresos por sus temas de despecho en base con las reproducciones de estas canciones en Spotify y YouTube y a lo que paga cada plataforma por cada visualización.

A fecha de hoy, ‘BZRP Music Session #53′ acumula 350 millones de reproducciones solo en YouTube y Spotify. ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’ no se quedan atrás con 206 millones y 477 millones respectivamente. Semejantes cifras hacen que las arcas de Shakira crezcan cada vez más.

La citada fuente recuerda que Spotify paga alrededor de 0,037 céntimos y YouTube 0,0069 céntimos por cada reproducción. Tras la sesión #53, Shakira lanzó el tema “TQG” (“Te quedó grande”) y ya es de lo más escuchado en el día. Por hora suma una o dos millones de reproducciones más.





¿De qué trata la nueva canción de Shakira con Karol G?





Las cantantes colombianas Shakira y Karol G han publicado este viernes la canción titulada “TQG”, en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

“Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía”, dice Shakira en la canción. También asegura: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”, una letra que en redes sociales se entiende como una alusión directa a Piqué.

La canción se ha convertido en tendencia y ya ha logrado más de 5 millones de reproducciones en las primeras horas desde la publicación.





