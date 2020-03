La mayoría de las ligas europeas han paralizado sus acciones por el brote del coronavirus en el mundo, pero la Liga turca no -hasta el momento- y ya se evidenció una de sus consecuencias: la rescisión del contrato de Obi Mikel con el Trabzonspor.

Según asegura el medio nigeriano, ‘Punch’, la terminación del contrato fue de mutuo acuerdo y el jugador no recibirá ninguna compensación, ya que renunció a todos los derechos y cuentas a cobrar a futuro (si se quedaba, su contrato se expandía hasta el 2021).

“El acuerdo de jugador de fútbol profesional entre nuestra empresa y John Obi Mikel el 30.06.2019, fecha de inicio el 31.05.2021, se ha rescindido mutuamente. Con un acuerdo de terminación mutua, el jugador de fútbol renunció a todos sus créditos a futuro”, anunció el club en su sitio web.

Los verdaderos motivos

Sin embargo, ‘Daily Mail’ fue más allá y profundizó en las verdaderas razones por las que el nigeriano de 32 años -que formó parte del plantilla del Chelsea entre 2006-17- dejó el Trabzonspor de la Liga turca.

Y es que Mikel había criticado duramente a las autoridades turcas por no suspender la temporada pese al brote de coronavirus. El mediocampista no se habría sentido cómodo jugando en medio de una pandemia, por lo que renunció a todos sus derechos para ser agente libre.

¿Qué dijo Obi Mikel sobre la respuesta de las autoridades turcas?

“Hay más en la vida que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en este momento crítico. La temporada debería cancelarse ya que el mundo se enfrenta a tiempos tan turbulentos”.

A pesar de ello, solo se estimó que los partidos se jugasen a puertas cerradas. Pero no estuvo solo. Mikel recibió el apoyo del delantero del Galatasaray, Radamel Falcao, quien aseguró que “la vida es más importante que el fútbol”.

