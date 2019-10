El tiempo le da la razón: Solari pidió "de rodillas" el regreso de Odegaard al Madrid hace un año

Su salida del Real Madrid pudo haberse evitado, sobre todo porque recién le estaba agarrando el pulso a un equipo que se encontraba en crisis. Además, le dio oportunidad a jóvenes como Vinicius Junior, Odriozola, Reguilón, Valverde o Ceballos. Aunque el que fuese su pedido exclusivo nunca llegó. En España han revelado el episodio, prácticamente de súplica que protagonizó Santiago Solari , quien pidió el regreso de Martin Odegaard hace casi un año, luego de tomar las riendas del primer equipo.



El periodista Pepe Herrero estuvo en el programa La Tribu, de Radio Marca, en el que contó algunos pasajes del 'Indiecito' como entrenador de la 'Casa Blanca', donde lo más revelador fue que el argentino "pidió casi de rodillas" la vuelta del centrocampista noruego, a quien ya había tenido en el Castilla.



Por entonces, Odegaard se encontraba cedido en el Vitesse, y el club, tal y como desvela el citado periodista, le dijo que no estaba preparado.



Ahora, el tiempo no ha hecho más que darle la razón a Solari, pues el futbolista de 20 años viene firmando su mejor arranque de temporada como profesional en la Real Sociedad, donde no solo es titular indiscutible, sino que cada partido que disputa es un auténtico show: lleva, a la fecha, 10 partidos desde el primer minuto, dos goles y tres asistencias.

Martin Odegaard ha marcado dos goles con la Real Sociedad. (Foto: Getty) Martin Odegaard está cedido una temporada en la Real Sociedad. (Getty Images)

Podría volver el otro año

Odegaard es consciente de que su principal objetivo, más allá de lograr un título o alcanzar un torneo internacional con el club Realista, es llenarle los ojos a Zidane y Florentino Pérez para ganarse un lugar en el Real Madrid de cara y ser el referente de la revolución joven en el futuro -que se espera no sea tan lejano.



El contrato que tiene Martin Odegaard con la Real Sociedad es por una temporada con opción a compra, por lo que el Madrid podría ir por él el próximo verano. La renovación con los merengues fue hasta el 2022 por lo que no tendrían ningún problema de tenerlo de regreso.

