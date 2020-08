Polémico. No llegó a más, pero pudo desatarse una problema mayor. Orlando City del peruano Pedro Gallese logró avanzar a semifinales de la ‘MLS is Back’, tras vencer 5-4 en la definición desde el punto de penal, luego del 1 a 1 en el tiempo reglamentario, gracias a un gol de Nani, cuya celebración no cayó para nada bien en los rivales.

El portugués exManchester United, entre otros, que en los 90′ falló un disparo por la misma vía, logró marcar el quinto gol penal y de inmediato salió disparado hacia el centro del campo con la mano en la oreja. Este festejo fue tomado como provocación y burla por parte de los jugadores de los LA FC, que fueron a reclamarle.

Así, en medio de los festejos del cuadro de Orlando, se armó un tumulto entre algunos jugadores que intentaron increpar a Nani, e incluso hasta Pedro Gallese tuvo que llegar a pedir calma. Finalmente, no pasó a mayores.

A ‘semis'

Orlando City llegó a estar contra las cuerdas pero levantó el partido logrando el empate 1-1 en el minuto 90 con un cabezazo del portugués Joao Moutinho, que contrarrestó la diana inicial del veterano delantero inglés Bradley Wright-Phillips en el 60.

Con este triunfo, el equipo que dirige el colombiano Óscar Pareja, enfrentará el 6 de agosto en las semifinales al ganador del cruce de cuartos del sábado entre San José Earthquakes, del técnico argentino Matías Almeyda, y el Minnesota United.

