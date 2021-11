El fin de una ‘era’ abre paso al inicio de otro proceso de forma rápida. El entrenador Óscar Tabárez dejó de ser el seleccionador nacional de Uruguay este viernes, tras el anuncio de la Asociación de Fútbol del país (AUF) de la destitución del ‘Maestro’ tras 15 años en el cargo. Ya hay dos candidatos a suplir al técnico de 74 años. Diego Aguirre es la primera opción, y la más complicada.

Con los ‘charrúa’ fuera del Mundial de Qatar 2022 en estos momentos, y tras un rumor creciente sobre el posible fin de ciclo, el Comité Ejecutivo de la AUF informó de la finalización del contrato de Tabárez y su cuerpo técnico.

“Expresamos enfáticamente que esta decisión no implica desconocer la importante contribución de Tabárez al fútbol uruguayo. Saludamos y reconocemos los fundamentales logros deportivos obtenidos en estos 15 años, que colocaron nuevamente a Uruguay en los primeros lugares del fútbol mundial”, dice la nota oficial.

A sus 74 años, el mítico técnico de Montevideo pone fin a su ciclo “en virtud de las circunstancias presentes”, dice la AUF, “comprometido con el futuro próximo” y la obtención de los resultados que esperan con la clasificación para el Mundial.

Ya hay dos candidatos

De acuerdo a información de la prensa uruguaya, las dos principales opciones al banquillo ‘charrúa’, son Diego Aguirre y Guillemo Almada. El primero, que ahora mismo dirige al Inter de Porto Alegre, es quien tiene la primera opción y de hecho ya fue sonó meses atrás cuando Tabárez ya estaba en duda.

Sin embargo, el propio Aguirre manifestó: “No tengo nada que pensar”. “No tengo en la cabeza nada más que el Inter”, dijo el uruguayo en conferencia de prensa tras la caída con Cuiabá por el Brasileirão en referencia a su chance de llegar a dirigir los ‘celestes’, cuando aún la salida de Tabárez no era oficial.

“No recibí ninguna llamada y no tengo nada en que pensar”, dijo más tarde tratando de referirse al tema: “Estamos planificando y hablando de posibles contrataciones para la próxima temporada y a la espera de lo que pasará en cuanto a la chance de la clasificación para la Libertadores”, señaló el uruguayo.

La segunda alternativa y más accesible es Guillermo Almada, quien dirige al Santos Laguna mexicano. El equipo ‘azteca’ ya anunció que en caso la selección uruguaya busque la contratación de su entrenador no pondrán trabas para su salida.

