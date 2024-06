La verdad de prueba de fuego de la Eurocopa 2024 para Países Bajos y Francia ha llegado. Ambos favoritos para obtener el título en Alemania miden fuerzas en el partido más atractivo de la fecha 2 del grupo D. Oportunidad para ver a dos estrellas del balompié como Xavi Simons y Kylian Mbappé, quien jugará con una máscara especial tras el golpe que sufrió de los austriacos en la nariz.

Aquí encontrarás datos necesarios para ver el partido: como el pronóstico, los canales de televisión, plataformas de streaming, alineaciones probables y horarios de México, USA y más países del mundo.

Pronóstico del Países Bajos vs. Francia por Eurocopa 2024

Tras remontar un épico partido por 2-1 a Polonia, gracias a los goles Cody Gakpo y Wout Weghorst, la selección de Países Bajos quiere sellar su pase a los octavos de final de la Eurocopa con un triunfo sobre la Francia de Kylian Mbappé, que sufrió para vencer por la mínima diferencia (1-0) a Austria en su debut. De la mano del técnico Ronald Koeman, exjugador histórico del FC Barcelona, la Oranje buscará hacerse camino entre los candidatos al título si en caso derrota a los Blues.

En nuestro pronóstico, los neerlandeses pasan por una mejor etapa futbolística y son claros favoritos para obtener la victoria. Aunque habrá dura resistencia de los galos, el marcador podría ser de 1-0 o 2-1 a favor de los tulipanes.

Francia está muy lejos de ser aquel equipo que nos maravilló en Rusia 2018 y que mostró su último destello durante Qatar 2022. A pesar de contar con uno de los planteles más ricos del planeta, con Mbappé en primera fila, el cuadro dirigido por Didier Deschamps ha perdido protagonismo, sobre todo, en el frente de ataque donde Thuram, Griezmann, Kolo Muani y Dembélé se han mostrado ineficientes de cara al gol.

Parece que se está forjando una dependencia sobre el flamante refuerzo del Real Madrid. Pero Mbappé no puede hacerlo todo. Tampoco está en su mejor versión de juego. No cabe duda que hoy es la única luz que ilumina los galos en esta Eurocopa. Sin él, Francia no tiene opciones para ganar a Países Bajos.

¿Dónde ver partido Países Bajos vs. Francia EN DIRECTO por TV y Streaming?

En los países de Latinoamérica, el duelo entre Países Bajos y Francia se transmite EN VIVO y EN DIRECTO por el servicio de cable de ESPN y la plataforma streaming de Star+. Por otro lado, SKY Sports y Sky Plus cuenta con la cobertura oficial en México.

En los Estados Unidos, el Países Bajos-Francia se podrá ver en idioma español a través ViX Premium y TUDN, mientras que en inglés por FOX Sports 1 (FS1), fubo TV, Univision y Sling Blue.

Si vives en España, tu mejor opción para ver el partido es con TVE La 1 y RTVE Play.

Países Canales de TV y Streaming Estados Unidos FOX Sports 1, ViX Premium, TUDN, Fubo TV y Univision México SKY Sports y SKY Plus Latinoamérica ESPN y Star+ España RTVE La 1, La 2, RTVE Play Reino Unido beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Molotov, Free, 6play y M6

¿Cuándo y a qué hora juegan Países Bajos vs. Francia por el grupo D de la Eurocopa 2024?

El partido entre Francia y Países Bajos inicia a partir de las 3 pm ET (2 pm CT / 1 pm MT / 12 pm PT) del viernes 21 de junio desde el estadio Red Bull Arena (con capacidad máximo para 41 122 personas), de Leipzig, Alemania.

13:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

14:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

15:00 horas de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

16:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

Grupo D de la Eurocopa 2024

Francia

Países Bajos

Polonia

Austria

Formación probable de Países Bajos ante Francia

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay, Gakpo.

Formación probable de Francia ante Países Bajos

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Giroud, Thuram.