Cargo de conciencia. El defensa de Países Bajos Matthijs de Ligt dijo a la televisión NOS que se siente “responsable” de la eliminación de su selección en la Eurocopa ante República Checa (2-0) debido a su expulsión en la segunda mitad, en Budapest, de la que los checos sacaron provecho con los goles de Holes y Schick.

“Tenía la acción bajo control. Llega la pelota y la dejo botar. Me caigo al suelo y soy empujado, lo que me obliga a ayudarme de mis manos” y tocar la pelota, detalló el central de la Juventus, que era el último defensor, algo que conlleva expulsión.

De Ligt se hizo un lío ante su peor enemigo, Patrik Schick, y para impedir su camino a portería cortó el balón con la mano. De primeras, el colegiado le sacó amarilla, pero tras el toque de atención del VAR cambió su decisión por la roja. La expulsión sacó del partido a Países Bajos y los checos dieron un paso al frente.

“Ese momento cambia las cosas y me siento responsable. He visto cómo los chicos han peleado luego y estoy orgulloso”, añadió. “Pero me siento mal por esta acción”, terminó De Ligt.

“La expulsión de Matthijs ha puesto las cosas más difíciles”, dijo de su lado Georginio Wijnaldum, también a la cadena NOS. Pero “nos hemos olvidado de crearnos ocasiones”, afirmó, autocrítico, el capitán. Países Bajos no realizó ningún tiro a puerta en todo el duelo. AFP

Exprimieron a la ‘Oranje’

Los checos se permiten soñar después de eliminar a una de las favoritas en el Puskas Arena de Budapest. No venía entre las candidatas más serias Países Bajos, pero después de su gran primera fase se había ganado su respeto. Sin embargo, a los de Frank de Boer les salió el peor partido en el momento de la verdad.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO