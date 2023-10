No puedes perderte la transmsión de este partido. Este viernes 13 de octubre, Panamá vs. Curazao se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 3 de la Concacaf Nations League, donde la selección panameña no puede ceder más puntos para no perderle la pisada al líder Trinidad y Tobago. Sobre el papel, Panamá es amplia favorita a quedarse con este juego, luego de la dos derrotas de Curazao en las primeras jornadas de este clasificatorio, pero no pueden confiarse si quieren sacar los 3 puntos. La transmisión de este juego va desde las 16:00 horas vía RPC TV y aquí podrás seguir el minuto a minuto.

Panamá vs. Curazao: mira la transmisión del juego de Concacaf Nations League | Video: Fepafut

Panamá vs. Curazao: posibles alineaciones

Panamá: C. Samudio, F. Escobar, J. Córdoba, A. Andrade; A. Carrasquilla, C. Blackman, A. Godoy, E. Davis; I. Díaz, J. Fajardo y C. Waterman.

C. Samudio, F. Escobar, J. Córdoba, A. Andrade; A. Carrasquilla, C. Blackman, A. Godoy, E. Davis; I. Díaz, J. Fajardo y C. Waterman. Curazao: T. Doornbusch; N. Markelo, J. Gaari, L. Bacuna, S. Floranus; G. Roemeratoe, J. Bacuna, K. Felida; B. Kuwas, K. Gorré y J. Margarithia.