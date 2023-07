En el BBVA Compass Stadium, Panamá vs. El Salvador se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Oro. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para el conjunto de los ‘Canaleros’, arrancará a las 7:30 de la noche (hora peruana - 6:30 pm en México) e irá por la transmisión GRATIS de Star Plus, ESPN Norte y ViX para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Panamá vs. El Salvador: alineaciones probables

Panamá : Orlando Mosquera; Erick Davis, Andrés Andrade, Harold Cummings, Fidel Escobar, Michael Murillo; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas, Alberto Quintero; y José Fajardo. Entrenador : Thomas Christiansen.

: Orlando Mosquera; Erick Davis, Andrés Andrade, Harold Cummings, Fidel Escobar, Michael Murillo; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas, Alberto Quintero; y José Fajardo. : Thomas Christiansen. El Salvador: Mario González; Alex Roldán, Erick Cabalceta, Eriq Zavaleta, Bryan Tamacas; Leonardo Menjivar, Bryan Landaverde, Narciso Orellana, Jairo Henríquez, Joshua Pérez; y Brayan Gil. Entrenador: Hugo Ernesto Pérez.

Panamá vs. El Salvador por la Copa Oro (Video: @fepafut).





