Panamá vs. Marruecos se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en la primera jornada del Grupo A del Mundial Sub-17 que se juega en Indonesia. ¿Quieres saber en qué canal de TV verlo y a qué hora comienza? Consulta cómo seguir la transmisión y el horario del partido aquí. El enfrentamiento, crucial para el equipo de los ‘Canaleros’ en busca de sumar sus primeros tres puntos, comenzará a las 4:00 de la mañana, hora de Panamá y Perú, y se transmitirá GRATIS a través de DIRECTV, Tigo Sport, DGO y ViX para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas de todas las incidencias, goles, estadísticas, alineaciones confirmadas y el minuto a minuto más completo que Depor tiene preparado para ti.

Panamá vs. Marruecos vía DIRECTV y Tigo Sport: revisa el horario y dónde ver Mundial Sub-17. (Vídeo: Selección de Panamá).





Panamá Sub-17 vs. Marruecos Sub-17: posibles alineaciones

Panamá: M. Romero; J. Garth, M. Krug, G. García, J. Hall; J. Jiménez, A. Ryce, K. Tovares; K. Walder, L. Gaitán y O. Castillo.

M. Romero; J. Garth, M. Krug, G. García, J. Hall; J. Jiménez, A. Ryce, K. Tovares; K. Walder, L. Gaitán y O. Castillo. Marruecos: A. Akabou; O. El Khattab, A. Bennis, K. Abdelkader, A. Ayadi; M. Azzouz; I. Salhi, A. Ouarghi, B. Ilyes, Y. Idrissi; H. Ait Tamlihat.