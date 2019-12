Juntos le han dado muchos alegrías a la torcida colorada del Internacional de Porto Alegre, por eso, Andrés D’Alessandro le pidió a Paolo Guerrero que no se vaya, que no fiche por Boca Juniors, el rival de toda la vida del club de sus amores, River Plate.

“Yo le digo: ‘Quedate acá, adónde vas a ir’. Como compañero no me gustaría que Paolo se vaya. Si fuera por mí, no suelto a Paolo Guerrero”, reconoció el ‘Cabezón’ en una entrevista para TyC Sports.

El exjugador de River Plate hizo hincapié en todo lo que vivió no solo Guerrero desde que fue comprado por el Inter, sino también lo que hicieron dirigentes y el mismo club cuando supieron que estaba suspendido por varios meses.

“El Inter hizo un esfuerzo muy grande por él y él lo sabe. Obviamente es una decisión personal y si un jugador se quiere ir del club, se va. Creo que fueron 8 meses pagándole el contrato estando suspendido, el Inter se la jugó. Por eso es una cuestión personal”, aseguró.

Más que ‘Gabigol’

Uno de los jugadores que es la sensación en Brasil es el delantero de moda, Gabriel Barbosa, o ‘Gabigol’, quien la rompió en la temporada y le dio el título a Flamengo de la Copa Libertadores.

Sin embargo, para el ‘Cabezón’, Paolo está por encima del delantero de 23 años. “Si tuviera el dinero, compro a Paolo Guerrero antes que a Gabigol”.

