¡No se cayó nada! Paolo Guerrero arremetió contra el árbitro del Inerncional vs Palmeiras [VIDEO]

No fue su mejor noche, pero no necesariamente por falta de oportunidades en ataque, sino por la rudeza de la marca del rival. Paolo Guerrero habló fuerte contra el arbitraje del duelo entre Internacional vs Palmeiras en el Allianz Parque, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil 2019.

El 'Depredador' fue víctima del juego fuerte durante los 92 minutos que estuvo en el campo, e incluso solo en el primer cuarto de hora del encuentro recibió un brutal rodillazo en el mentón por parte del paraguayo Gustavo Gómez, al que el juez no le mostró ni amarilla.



Tras el partido, Guerrero tomó la palabra y 'disparó': " Es complicado jugar con el árbitro cobrando todo para ellos y nada para nosotros. Aquí es difícil jugar, jugamos contra uno más", dijo el delantero peruano.



" No soy brasileño, no puedo decir nada, es jodido...", agregó.

Paolo Guerrero no la pasó nada bien desde que aterrizó con el 'Colorado' en Sao Paulo, pues en el aeropuerto tuvo un cruce de palabras con hincha que lo llamó "pecho frío".

Paolo Guerrero arremetió contra el árbitro tras derrota del Internacional vs Palmeiras

Palmeiras sacó ventaja

Palmeiras venció 1-0 a Internacional en el Estadio Allianz Parque por la ida de cuartos de final de la Copa de Brasil. Paolo Guerrero jugó 92'.



Un duelo que comenzó muy parejo, pero que a los 20 minutos, Palmeiras sacó ventaja por intermedio de Ze Rafael, quien anotó el primer y único tanto del encuentro.



Por su parte, Paolo Guerrero no pudo ayudar a su equipo a evitar la caída. El jugador peruano estuvo bien marcado y controlado por la defensa rival. Salió cambiado a los 92 minutos por Paraguaio.



La vuelta será el próximo miércoles, 17 de julio, en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre. Con su público y unos días de descanso y mejor planificación, buscarán revertir el 1-0 en contra.

