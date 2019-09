"Pudimos hacer más": Paolo Guerrero explicó el motivo de la derrota del Inter en la final de la Copa Brasil

Lo intentó por todos los medios, pero la ansiedad le terminó pasando factura a él y a todo su equipo. Internacional de Porto Alegre no pudo ante el Atlético Paranaense en el Beira-Rio por la final e la Copa Brasil, y Paolo Guerrero aseguró que una de las razones fue que el 'Colorado' no pudo desarrollar el juego que había demostrado durante el torneo.

" Tuvimos ansiedad, buscamos un gol a la loca. No conseguimos hacer nuestro juego que era lo que habíamos conseguido mantener de locales", contó el 'Depredador' en FOX Sports Perú.



Eso sí, el delantero nacional tiene claro que más adelante tendrán la oportunidad del desquite.



" Atacamos todo el tiempo, siento que pudimos hacer más. No logramos el objetivo, pero el fútbol da revanchas", agregó Guerrero, quien fue uno de los goleadores de la competición con cinco tantos.



" Cuando no logras el objetivo te apena bastante, quieres que la gente se lleva algo de ti porque lo que esperan es que le des campeonatos, goles y lamentablemente no pudimos dársela ayer", concluyó Paolo.

Perdieron más que el título

Aunque claramente ser campeón es importante por el título, detrás de eso también hay un premio monetario importante que el Inter dejó escapar.



Para esta edición de la Copa de Brasil, el premio asignado para el primer lugar era de 15 millones 700 mil dólares ; mientras que el subcampeón del torneo se llevó nada menos que 6,2 millones de dólares.



Cabe destacar que el premio que la organización de la Copa de Brasil designó para este año es superior al que otorga el Brasileirao e, incluso, mayor que el de la Copa Libertadores 2019.



► Ramos, el único 'sobreviviente': el último XI del Madrid que había caído en el debut de Champions [FOTOS]



► El millonario monto que perdió Internacional de Paolo Guerrero tras caer en la Copa de Brasil



► En la mira del Barcelona: culés se fijan en la sensación de la fecha 1 de la Champions League



► Donyell Malen: la 'joya' holandesa del PSV que ya se hace realidad