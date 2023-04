Paraguay vs. Bolivia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 4 del Sudamericano Sub-17, este jueves 06 de abril desde las 4:30 p.m. (hora peruana). El partido se juega en el estadio George Capwell de Ecuador. Ambos parten con la premisa de ganar para acceder a la siguiente etapa, a puertas de culminar la fase de grupos y entrar al hexagonal final. La transmisión estará a cargo de las señales de DIRECTV Sports, DTV Go. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.





Golazo de Jorge Mora en el Sudamericano Sub-17. (Video: Twitter / Conmebol)





Paraguay vs. Bolivia: probables alineaciones

Paraguay: Facundo Insfrán; Rodrigo Gómez, Fernando Galeano, Rolando Mongelós, Óscar López; César Miño, Fabricio Baruja, Fernando Leguizamón, Ángel Aguayo, Rodrigo Villalba; David Fernández. DT: Aldo Bobadilla

Bolivia: Pereira; Terrazas; Torrez, Sánchez, Mamaní; Choque, Flores, Viviani; Paniagua, Altamirano, Cadima. DT: Pablo Escobar.