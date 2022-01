Paraguay vs. Brasil se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) este martes 1 de febrero por la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. Sigue la transmisión y narración del encuentro desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora paraguaya y brasileña). La retransmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de GOLPERU, Tigo Sports, Canais Globo, Globo, SporTV, NOW NET e Claro. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección paraguaya, con mínimas chance de alcanzar un boleto para el Mundial, visitará a la siempre complicada Brasil, ya clasificada para Qatar 2022 y que intentará mantener su invicto. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Mineirao.

Paraguay vs. Brasil: horarios del partido y canales

México - 6:30 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 7:30 p.m. - GOLPERU

Ecuador - 7:30 p.m. - El Canal del Fútbol

Colombia - 7:30 p.m. - Caracol TV

Bolivia - 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m. - TLT

Paraguay - 9:30 p.m. - Tigo Sports

Chile - 9:30 p.m. - TNT Sports

Argentina - 9:30 p.m. - TyC Sports

Uruguay - 9:30 p.m. - VTV

Brasil - 9:30 p.m. - Canais Globo, Globo, SporTV, NOW NET e Claro

España - 2:30 a.m. (miércoles 2 de febrero) - Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Después del accidentado empate contra Ecuador (1-1), el técnico de la ‘Canarinha’, Tite, aprovechará el choque contra la ‘Albirroja’ para seguir haciendo pruebas con vistas a la cita mundialista, que arranca el próximo 21 de noviembre.

Dos bajas son seguras en defensa: el lateral Emerson Royal, expulsado en Quito; y el zaguero Eder Militao, sancionado por acumulación de tarjetas. Ambos fueron liberados para abandonar la concentración y volver con sus clubes en Europa.

Al primero le sustituirá el incombustible Dani Alves y para el segundo, Tite podría optar por Gabriel Magalhaes, que debutaría con la absoluta, o Thiago Silva.

Por su parte, Paraguay viaja este lunes a Belo Horizonte con la moral por los suelos tras su dolorosa derrota en casa ante Uruguay (0-1).

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tienen opciones remotas de clasificarse para Qatar. Las matemáticas dicen que todavía hay alguna opción, pero ya no dependen de sí mismos y además tendría que darse un combinación de resultados rocambolesca.

Marchan penúltimos en la tabla, con 13 puntos, a siete de distancia de Perú, que es cuarto, último lugar de clasificación directa; y a seis de Uruguay, en la zona de repesca, cuando faltan nueve puntos por disputarse.

Además, no ven portería desde hace seis partidos. El último tanto que celebraron fue en setiembre de 2021, en la victoria por 2-1 sobre Venezuela.

El central Gustavo Gómez es baja segura en el Mineirao después de su expulsión frente a Uruguay, así como el mediapunta Matías Rojas, por acumulación de tarjetas amarillas.

Paraguay vs. Brasil: últimos enfrentamientos

Paraguay 0-2 Brasil | 2021

Brasil 0-0 Paraguay | 2019

Brasil 3-0 Paraguay | 2017

Paraguay 2-2 Brasil | 2016

Brasil 1-1 Paraguay | 2015

Brasil 0-0 Paraguay | 2011

Brasil 2-2 Paraguay | 2011

Brasil 2-1 Paraguay | 2009

Paraguay 0-1 Brasil | 2008

Brasil 4-1 Paraguay | 2005

Paraguay vs. Brasil: probables alineaciones

Brasil: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Telles, Fred, Bruno Guimaraes, Philippe Coutinho, Raphinha, Antony y Matheus Cunha. DT: Tite.

Paraguay: Antony Silva, Juan Escobar, Juan Patiño, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Braian Ojeda, Mathías Villasanti, Richard Sánchez, Miguel Almirón, Antonio Sanabria y Carlos González. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Con información de EFE.

