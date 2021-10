Argentina – Perú se presentan en el Monumental de Buenos Aires mostrando dos realidades diferentes en la fecha 12 de las Eliminatorias. Por un lado, Scaloni llega con 22 unidades y a tres de ser virtual clasificado al Mundial. Por otro, la selección peruana llega golpeada tras caer 1-0 en La Paz y con el objetivo de sumar.

La cita es este jueves 14 de octubre desde las 20:30 hora local; 18:30 hora en Perú. Se juega en el renovado estadio Monumental de Buenos Aires y tendrá miles de hinchas que impulsará a los locales a conseguir una victoria para ser uno de los primeros equipos en asegurar sus boletos a Qatar. El partido se transmitirá vía TV Pública a través de su señal en vivo, por televisión y diferentes plataformas, mientras en Perú será vía Movistar Deportes y América Televisión (canal 4).

Es prematuro pensar en el once titular, aunque Scaloni y Gareca ya piensan en ellos. Por un lado, la Albiceleste concentra en Ezeiza y viene evaluando el regreso de Marcos Acuña y de Gonzalo Montiel en la defensa. En la volante, Guido Rodríguez puede ser una opción en reemplazo de Leandro Paredes, mientras el ‘Papu’ Gómez podría aparecer en el once inicial ante Perú en vez de Lo Celso.

El dolor de cabeza aumentó tras la caída por 1-0 ante Bolivia en la altura de La Paz. Un resultado que no estaba en los planes de nadie, pone al equipo en un carrusel de emociones que es amenazante si es que se ve la tabla de posiciones con atención. Con 11 unidades y 3 equipos pisándole los talones, lo peor que podría ocurrir es que La Bicolor termine penúltimo.

Sin Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Renato Tapia, Edison Flores y Yordy Reyna, se suma la de André Carrillo. El jugador de Al Hilal F. C. fue desconvocado por no superar la lesión que lo aquejaba desde la liga saudí. De esta forma, la carta de gol será Gianluca Lapadula, quien siempre muestra un entusiasmo y ambición por anotar.

Siete fechas quedan desde hoy, donde a Perú le resta tres partidos de local –obligado a ganar todos- y sumar de visita para intentar repetir un hazaña como la anterior Eliminatorias. “Tenemos que ir a sumar a Argentina. Tenemos que dejar atrás este partido para metros en el partido con Argentina “, insistió el técnico argentino.

¿Cómo ver el Argentina vs Perú en vivo online vía TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es un canal de televisión abierto y si quieres acceder por Internet sobre debes ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de todos los contenidos como el fútbol en vivo online y gratis.

¿Cómo ver, Argentina – Perú en vivo online vía TyC Sports?

Es posible ver el Argentina vs Perú por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play. La transmisión en vivo contará con relatos de Rodolfo De Paoli y comentarios de Ariel Senosiaín y se podra ver por los canales 21 y 101 (HD) de Cablevisión, 629 y 1629 (HD) de DirecTV y 106 y 1016 (HD) de Telecentro, entre otros.

¿Cómo ver en vivo, Argentina – Perú vía Movistar Play?

Movistar Perú pone a tu disposición su plataforma de streaming Movistar Play, donde podrás ver los partidos de la Selección Peruana, como el Perú - Argentina, además del resto de partido por las Eliminatorias Qatar 2022.

Movistar Play es un servicio gratuito que obtienes al adquirir cualquiera de los planes de Movistar Perú. El contenido varía según el plan Movistar que tengas. La app móvil te da la posibilidad de acceder a todo el contenido de su plataforma a través de Laptop, PC, celulares, tablets, TV y Smart TV.

¿Cómo formarían la Selección Argentina y Perú por Eliminatorias ?

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Alejandro Gómez; Ángel Di María o Nicolás González, Lautaro Martínez, Lionel Messi.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens y Marcos López; Pedro Aquino y Yoshimar Yotún; Christofer González, Christian Cueva y Gabriel Costa; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.