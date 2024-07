¡Consulta la agenda! Este martes 30 de julio, el fútbol mundial ofrece una jornada repleta de emoción y goles. Los fanáticos del deporte podrán disfrutar de una variedad de partidos en diferentes regiones del mundo. Entre estos encuentros destacan los emocionantes duelos del fútbol europeo, amistosos, la Liga 1, y los Juegos Olímpicos París 2024. Para que no te pierdas ninguno de estos enfrentamientos, en Depor hemos preparado una guía detallada con los horarios de inicio y los canales de televisión donde podrás ver cada partido.

El fútbol sigue siendo una fuente de alegría para todos los aficionados al deporte. Este martes, la emoción y los goles ocuparán un lugar destacado en nuestra agenda de actividades. En el ámbito del fútbol peruano, retomamos la acción con la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los partidos programados incluyen Sport Huancayo vs. César Vallejo, Sport Boys vs. Cienciano, y Alianza Lima vs. Unión Comercio. Estos encuentros son cruciales para los equipos que buscan evitar quedarse en los últimos lugares del torneo.

Aunque muchas ligas han estado en pausa debido a competencias internacionales recientes, como la Copa América y la Eurocopa, poco a poco están retomando sus actividades. Muchos equipos se encuentran realizando su pretemporada con el objetivo de estar en óptimas condiciones para el inicio de los torneos. Por ello, veremos partidos amistosos internacionales, como el encuentro entre Coventry City y Everton, que se llevará a cabo en el Coventry Building Society Arena.

Aunque los torneos de gran magnitud han concluido, continúan desarrollándose los encuentros de los Juegos Olímpicos París 2024. Las selecciones Sub-23 de diferentes países están disputando la tercera fecha, con partidos destacados como España vs. Egipto, Ucrania vs. Argentina, Estados Unidos vs. Guinea, e Israel vs. Japón. Recuerda que estos partidos se pueden ver de forma gratuita a través de Claro Sports en YouTube.





¿Qué partidos se juegan este martes 30 de julio?

Liga 1 - Perú

Sport Huancayo vs. César Vallejo: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play.

Sport Boys vs. Cienciano: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLPERU y GolTV Play.

Alianza Lima vs. Unión Comercio: 7:30 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play.

Amistosos internacionales

Coventry City vs Everton: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía Disney Plus

JJOO Masculinos

España vs. Egipto: 8:00 a.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

República Dominicana vs Uzbekistán: 8:00 a.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

Marruecos vs. Irak: 10:00 a.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

Ucrania vs Argentina: 10:00 a.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

Estados Unidos vs Guinea: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

Nueva Zelanda vs Francia: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

Israel vs Japón: : 2:00 p.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

Paraguay vs Mali: : 2:00 p.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.





